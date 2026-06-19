Me la jugué con esta compra, pero bien: mis dientes agradecen el acierto con este irrigador

Necesitaba un irrigador, y no uno cualquiera, sino uno portátil. Me la jugué con el de Xiaomi y me ha salido bien.

Desde que hace muchos años probé por primera vez un irrigador, es un aparato que ha formado parte de mi rutina de higiene bucal a diario, y he ido cambiando uno por otro cuando se han ido rompiendo o averiando; este es el problema, que se averían con bastante frecuencia.

Sobre todo, los que he usado siempre son los "fijos" que van conectados al enchufe. ¿Qué problema tienen? Que la manguera por la que viaja el agua acaba picándose y rompiéndose, porque es plástico, al fin y al cabo. Por eso me he pasado a la otra opción, un irrigador portátil, que al no tener manguera no se puede romper ésta. Me decidí hace un par de semanas por el modelo de Xiaomi.

Es Mi Water Flosser 2, y tiene suficiente capacidad para un repaso por todos los espacios interdentales, dándote algo de prisa, claro está. Me convencieron las reseñas de los usuarios que lo compraron y sobre todo el precio, que se mueve en el entorno de los 30 euros.

Mi Water Flosser 2 Cómpralo en AliExpress Este irrigador tiene tres modos de potencia, cargador USB Tipo C y suficiente batería para un par de semanas.

Además, Xiaomi es una marca de la que tengo varios productos, y todos me han salido buenos, así que me da confianza incluso para algo tan delicado como es la higiene bucodental.

Por ahora, este dispositivo solo está a la venta en China, pero por suerte AliExpress lo vende con envío exprés a España, así que en apenas una semana me llegó junto a otras cosas que compré sin más problema.

Carga por tipo C y boquillas extra recomendables

Junto con el pedido original, añadí directamente dos boquillas extra para el irrigador, ya que en casa lo usamos varias personas y solo viene una incluida.

Una de las cosas sorprendentes de este modelo es que el puerto de carga es USB Tipo C, y se agradece bastante, porque no es infrecuente que pequeños aparatos de electrónica usen cargadores propietarios, como por ejemplo casi cualquier máquina de afeitar.

Facilita mucho la carga, aunque como siempre, el principal problema y duda que surge con un irrigador es si tiene la suficiente potencia. Yo también lo dudaba, y me la jugué bastante comprándolo, pero la apuesta ha salido bien porque sí que tiene mucha fuerza.

En el tercer modo de potencia cuesta incluso trabajo orientarlo correctamente de la potencia que tiene, así que no noto muchas diferencias con respecto al irrigador "fijo" que tenía antes.