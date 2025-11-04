Mbappe contra Salah: el Real Madrid vuelve a Anfield, y lo puedes ver por menos de 10 euros

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El Real Madrid se enfrenta al Liverpool en la Jornada 4 de Champions League, y lo hace a domicilio.

No llega el Liverpool en el mejor momento posible para recibir al Real Madrid, que sí que encadena una buena racha de juego y de resultados, pero el partido está ahí, y la Champions League no perdona, así que hoy a las 21.00h veremos uno de los grandes partidos del fútbol europeo.

El Liverpool - Real Madrid mide a dos grandes equipos, dos grandes plantillas y muchas grandes estrellas, como por ejemplo Mohammed Salah y Kylian Mbappe, dos goleadores que cuentan por decenas los tantos en cada campaña. Además, el partido de podrá ver en directo en España, por TV y por internet, a través de Movistar Plus+, que puedes tener por solo 9,99 euros al mes.

Liverpool FC - Real Madrid, en Movistar Plus+ La jornada 4 de Champions League nos lleva a Anfield, uno de los templos del fútbol mundial, donde se miden dos de los equipos más legendarios. Por 9,99€ * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Este precio se aplica a la suscripción de Movistar Plus+ para streaming, que está disponible para todo el mundo, aunque seas de otra operadora de telefonía. Funciona igual que Netflix o Disney+: te das de alta y listo, pagas mes a mes –o anualmente si prefieres ahorrar dos meses– y te das de baja cuando quieras.

En esta suscripción se incluye poder ver en directo el Liverpool - Real Madrid de Champions League, pero también un partido de LaLiga a la semana, toda la HyperMotion y mucho más deporte, como torneos ATP o ciclismo.

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Dos momentos de forma muy distintos

Mientras que parece que poco a poco el Real Madrid de Xabi Alonso va carburando, al Liverpool de Sloth le ocurre precisamente lo contrario. Ganó el pasado fin de semana en Premier al Aston Villa, pero antes de eso encadenaba la peor racha de resultados en casi dos décadas.

Cuatro derrotas consecutivas, una crisis total para un equipo que ha gastado casi 500 millones en fichajes y que viene de ganar el título liguero hace unos meses.

Por ahora, la afición de Anfield confía en remontar el vuelo, aunque de entrada se encuentra con un rival durísimo para ello, nada menos que el Real Madrid.