Esta máquina de coser es apuesta segura: 215 puntadas y pantalla LCD

Las máquinas de coser nunca han dejado de ser prácticas, y últimamente hay todo un 'revival' de esta actividad.

La costura es una actividad que nunca ha desaparecido del todo, aunque en los últimos años ha vivido un resurgir sorprendente: ver a jóvenes montando sus propios talleres caseros, creando ropa a medida y colgando fotos de sus proyectos en redes sociales se ha convertido en tendencia, aunque lo primero que necesitas es, evidentemente, una máquina de coser.

Esa mezcla de tradición y moda urbana es el caldo de cultivo perfecto para máquinas de coser que aúnen versatilidad, potencia y tecnología, y la Cecotec BelleCouture 21500 es un buen ejemplo, ya que además es fácil de manejar para gente que no tiene demasiada experiencia.

No es la más barata, eso sí, ya que supera los 300 euros, pero si nos fijamos en todo lo que puede hacer, no está nada mal el precio porque otros modelos similares cuestan fácilmente el doble.

El envío es gratis y es desde España, ya que Cecotec es una marca española afincada en Valencia, que la entrega en unos pocos días.

215 puntadas para un trabajo más completo y sencillo

La BelleCouture 21500 llega pensando en quienes quieren más que un simple puntada recta: ofrece 215 puntadas integradas, un repertorio que va desde las puntadas básicas de costura hasta alfabetos, símbolos, ribetes decorativos y ojales automáticos.

Con esa variedad no solo renuevas un dobladillo o remiendas un pantalón, sino que puedes abordar proyectos de 'patchwork', bordado improvisado o confección de prendas a medida con un nivel de acabado al que no estás acostumbrado en una máquina del rango medio. Esa versatilidad creativa supone, de hecho, el gran avance respecto a máquinas sencillas: si te gusta experimentar, aquí tienes material para no aburrirte.

Para sostener todo ese abanico de puntadas, la máquina incorpora un motor digital, ideal para largas sesiones de costura sin que el motor parezca un ventilador. La pantalla LCD es clara e intuitiva: seleccionas la puntada con un par de toques, ajustas longitud y anchura, y listo, sin menús escondidos ni combinaciones de botones inexplicables. El dial de tensión del hilo varía de 0 a 9, lo que te da control total para adaptar cada puntada a telas finas como la gasa o a tejidos gruesos.

El devanado de la bobina es automático y funcional, y el enhebrado de la aguja también cuenta con un sistema que elimina dolores de cabeza: en segundos estás listo para coser sin forzar la vista ni perder tiempo. El prensatelas de doble elevación añade ese extra de capacidad para tejidos voluminosos o varias capas, mientras que la palanca de puntadas dobles sirve para rematar cremalleras o reforzar costuras sin líos de enhebrar doble aguja por separado.

La luz LED integrada ilumina el área de trabajo de forma homogénea y sin calentar, lo que resulta imprescindible cuando cae la tarde o trabajas en rincones de poca luz. El brazo libre —es decir, la parte superior extraíble— facilita la costura de mangas, puños y cilindros; es un detalle que convierte rápidamente cada sesión en un proceso mucho más cómodo.

En cuanto a mantenimiento, la máquina es sencilla: basta un paño para limpiar el polvo textil, limpiar los cepillos y vaciar la caja de bobina de vez en cuando. Cecotec ha tenido el detalle de incluir instrucciones claras y una garantía adecuada, algo que se agradece cuando no eres un manitas con aparatos eléctricos.