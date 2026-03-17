El Madrid contra Guardiola: hoy se decide la eliminatoria, y lo puedes ver siendo de cualquier operadora

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El Real Madrid visita Manchester para tratar de cerrar una eliminatoria de Champions que, a priori, parece encarrilada.

La Champions Leaguen es una competición especial, y si no, que se lo digan al Real Madrid, que en apenas dos semanas ha conseguido darle la vuelta a la tortilla de su mal momento de forma, y todo con una eliminatoria de por medio contra uno de los rivales más duros del continente, el Manchester City.

Un 3-0 en la ida en el Santiago Bernabéu hace que el partido de vuelta hoy (21.00h) sea, a priori, algo encarrilado, pero nunca se sabe, sobre todo porque el City de Guardiola es un equipo con grandísimos jugadores y mucha pegada, aunque lejos de su mejor rendimiento.

Lo bueno de todo esto es que, a pesar de que Movistar Plus+ es quien emite en exclusiva la Champions, puedes ver el Manchester City - Real Madrid si eres de otra operadora. Está incluido en la suscripción "Lite" abierta a todos los usuarios que cuesta solo 9,99 euros.

Manchester City - Real Madrid en Movistar Plus+ Darte de alta * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Funciona igual que cualquier otra plataforma de 'streaming': te das de alta, pagas el primer mes y a partir de ahí se renueva por el mismo importe a menos que indiques lo contrario, o puedes optar por el plan anual para ahorrar 20 euros.

No tienes que ser de Movistar Plus+, ya que está abierta a clientes de otras operadoras de telefonía, de ahí su éxito.

No solo incluye fútbol, sino también cientos de series y películas, muchas de ellas de las mejores producciones del panorama nacional, producciones propias con presupuestos más que dignos.

Pero si lo que te importa es el fútbol, este plan de Movistar Plus+ incluye un partido de LaLiga a la semana, uno de la Champions y toda la Liga HyperMotion, además de la Copa Del Rey y competiciones de Sudamérica.

Título a título tiene poco que envidiar a cualquier plataforma rival, con el extra además de que emite fútbol, baloncesto y otros deportes, y eso por ahora en España no lo tiene nadie más, motivo más que de sobra para inclinar la balanza a su favor.

Cierto es que, a diferencia del plan "de decodificador" no puedes verlo todo y tampoco elegir qué partido quieres ver, tienes que conformarte con el elegido cada semana, pero por 9,99 euros al mes nadie da más a día de hoy.