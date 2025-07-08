Corre a Amazon: están liquidando unidades del MacBook Air M4 a su precio mínimo
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El MacBook Air con chip M4 supone un nuevo paso adelante en la estrategia de Apple por ofrecer portátiles potentes y eficientes en un diseño ultraligero. Lanzado este mismo año, este modelo de 13 pulgadas es una solución ideal para quienes necesitan rendimiento con un equipo silencioso, rápido y fácil de transportar. La mejora respecto a generaciones anteriores no se limita a la potencia: también se ha optimizado el consumo energético y la gestión térmica.
Con un precio de 999 euros en esta oferta de Prime Day, frente a los 1.199 euros de su coste habitual, este portátil es uno de los equipos más atractivos para estudiantes, profesionales que trabajen en híbrido y usuarios que necesiten potencia pero sin llegar a la gama Pro. La rebaja de 200 euros no es habitual en dispositivos Apple recién lanzados, por lo que representa una oportunidad interesante para quienes estaban valorando dar el salto a un Mac moderno.
El chip M4 integra CPU, GPU y motor neuronal en un único componente, lo que se traduce en una experiencia de uso extremadamente fluida en todo tipo de tareas. Además, cuenta con 16GB de RAM y 256GB de SSD. Desde edición de vídeo hasta ofimática avanzada, el portátil responde con soltura y sin sobrecalentarse, y eso que no usa ventiladores. Además, su autonomía sigue siendo uno de sus puntos fuertes, superando sin problemas las 12 horas de uso mixto.
El diseño sigue la línea estética habitual de Apple: minimalista, ligero y con una carcasa de aluminio reciclado. Su peso inferior a 1,2 kilos lo convierte en un compañero perfecto para jornadas de trabajo fuera de casa o desplazamientos frecuentes. Aunque algunos usuarios pueden preferir más puertos, la presencia de USB‑C con soporte para Thunderbolt compensa con creces esa limitación.
El mejor MacBook para la mayoría de usuarios
La pantalla Liquid Retina ofrece una calidad de imagen sobresaliente, con buena reproducción del color y un brillo suficiente para entornos al aire libre. Tanto si se utiliza para edición fotográfica como para consumo de contenido en streaming, el panel cumple con creces. El sonido también ha mejorado: los altavoces integrados permiten disfrutar de un audio más nítido, algo que muchos usuarios pasan por alto pero que es relevante en un portátil de estas características.
Este MacBook Air incluye cámara frontal de 1080p y micrófonos con calidad de estudio, pensados para videollamadas más claras. Para quienes teletrabajan o estudian a distancia, se trata de una mejora sustancial respecto a generaciones anteriores. Si bien no sustituye a un equipo de grabación profesional, es más que suficiente para el día a día.
El sistema operativo macOS Sonoma, perfectamente optimizado para el chip M4, saca partido a cada recurso del portátil. Las animaciones, la gestión de ventanas y la integración con otros productos Apple funcionan a las mil maravillas. Quienes ya usan iPhone o iPad notarán cómo el ecosistema se enriquece aún más con funciones como AirDrop, Handoff o sincronización automática.
Una ventaja importante es que este equipo viene con actualizaciones garantizadas durante varios años, algo que Apple mantiene como estándar. Esto permite que el usuario no solo conserve la fluidez inicial, sino que acceda a novedades de software y parches de seguridad sin coste adicional. La durabilidad del sistema es uno de los puntos más valorados por su comunidad de usuarios.
Para quienes buscan un portátil fiable, con potencia sobrada para la mayoría de tareas y una gran autonomía, este MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 es sin duda una de las mejores opciones que puedes valorar este Prime Day. Su precio rebajado lo hace aún más atractivo, y ten en cuenta que hablamos de un dispositivo pensado para durar, adaptarse a múltiples usos y acompañarte durante muchos años.