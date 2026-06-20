Los inodoros japoneses llegan a España: ya los puedes comprar e instalarlos tú mismo

Ir al baño se va a convertir en toda una experiencia si decides hacerte con este asiento inteligente para WC que te lavará con un chorro automático.

¿Alguna vez has pensado en elevar el nivel de comodidad en tu baño hasta límites que parecen de película? Pues bien, estoy hablando de un asiento inteligente para el inodoro, un dispositivo que transforma por completo una rutina tan básica y necesaria como la de ir al baño, dándole un toque de tecnología japonesa que sienta de maravilla.

Imagina levantarte en mitad de la noche, con ese frío invernal que se te mete en los huesos, y encontrarte con un asiento que ya está perfectamente atemperado para ti. Gracias a la tecnología, el invierno deja de ser ese enemigo que te hace temblar cada vez que te sientas.

Si te ha picado la curiosidad, debes saber que tienes este asiento inteligente para WC disponible en AliExpress por 170 euros con envío rápido desde Europa. Es una inversión curiosa, pero seguro que quien lo pruebe no querrá volver a un inodoro convencional nunca más, te lo aseguro.

La magia empieza antes de que toques nada, porque cuenta con unos sensores de radar muy precisos. La tapa se abre sola al detectar que te acercas y se cierra pasado un tiempo, lo que resulta una maravilla para mantener todo higiénico y evitar esfuerzos innecesarios en el día a día.

Modos para todos los gustos

Y qué decir de la higiene, que alcanza otro nivel con sus diferentes modos de lavado. Tienes opciones para todo, desde limpieza trasera hasta modos específicos para mujeres, todo saliendo de una boquilla de acero inoxidable que se mantiene impecable gracias a su sistema de autolimpieza.

Por si fuera poco, la experiencia es totalmente personalizada. Puedes ajustar la temperatura del agua o del asiento a tu gusto, y todo se controla de una forma muy intuitiva, con un mando giratorio que permite gestionar las funciones de manera muy sencilla.

Además, todo se ve reflejado en esa pantalla que le da un aire futurista al conjunto. Esos números indican la temperatura actual y el modo de funcionamiento, algo que te permite tener el control absoluto mientras estás sentado, asegurando que nada se escape a tu gusto personal.

Por cierto, si te preocupa la instalación, es bastante directo siempre que tu inodoro tenga una medida de unos 495 mm. Además, el diseño está pensado para encajar en esa horquilla de entre 490 mm y 510 mm, así que antes de lanzarte, mide bien tu modelo para que el ajuste sea perfecto.

Es un gadget que parece sacado del futuro pero que ya puedes tener en casa. Si buscas mejorar tu calidad de vida con pequeños gestos cotidianos, este asiento es una opción fantástica que te hará preguntarte cómo has vivido tanto tiempo sin esa sensación de frescura y calidez.