Los frigoríficos americanos están de moda: esta marca española tiene los modelos con dispensador de agua más económicos

Si siempre has querido tener uno de esos frigoríficos de tipo americano con doble puerta, éste de Cecotec lo tiene todo y encima cuenta con descuento.

Renovar el corazón de la cocina con un electrodoméstico que combine diseño moderno y eficiencia es fundamental para el hogar actual. El frigorífico Cecotec CoolMarket SBS 559 se presenta como una solución de gran formato tipo Side by Side, ideal para familias que necesitan una gestión inteligente del espacio. Con su acabado elegante y su imponente presencia, no solo cumple una función práctica, sino que eleva la estética de cualquier estancia, ofreciendo una organización impecable gracias a su generosa capacidad total de 559 litros distribuidos de forma ergonómica.

La tecnología Inverter de su compresor es uno de los pilares que garantizan un rendimiento superior, aportando la potencia necesaria para enfriar con rapidez sin generar picos de consumo eléctrico. Este sistema no solo es más duradero que los convencionales al sufrir menos desgaste, sino que también resulta notablemente más silencioso, algo de agradecer en casas con espacios abiertos. Al contar con una clasificación energética E, este modelo asegura un gasto contenido en la factura mensual, manteniendo un nivel de frío óptimo para la conservación diaria de todos tus ingredientes.

Puedes adquirir este frigorífico en la web oficial de Cecotec por menos de 700 euros, un precio muy competitivo que incluye los descuentos vigentes de la compañía. Se trata de una inversión inteligente por un aparato de estas dimensiones que incorpora las últimas innovaciones en refrigeración y un servicio directo del fabricante. Al comprarlo en su tienda online, cuentas con la garantía de recibir un producto de confianza con un soporte especializado, asegurando que el proceso de entrega y puesta en marcha sea lo más sencillo posible.

Olvidarse de la tediosa tarea de descongelar el aparato es posible gracias al sistema Total NoFrost, que evita la formación de escarcha tanto en las paredes internas como en los propios alimentos. Esta tecnología no solo mejora la transmisión del frío, sino que ayuda a que los productos frescos mantengan sus propiedades nutritivas y su textura original durante mucho más tiempo. Además, el sistema Multi Air Flow asiste mediante ventilación interna para que la distribución del aire sea homogénea en cada estante, evitando que existan zonas con temperaturas desiguales.

Un frigorífico para muchos años

La comodidad diaria se ve potenciada por el dispensador de agua integrado en la puerta, que cuenta con un depósito interno de gran capacidad muy fácil de rellenar. Esto permite tener agua fresca siempre disponible para toda la familia sin necesidad de realizar instalaciones de fontanería complejas ni abrir continuamente el frigorífico. En la misma puerta encontrarás un display táctil intuitivo desde el cual podrás ajustar la temperatura exacta de cada compartimento o activar funciones especiales en apenas unos segundos, manteniendo siempre el control total del aparato.

Para esos momentos en los que vuelves de hacer una compra grande, la función Fast Freezing resulta extremadamente útil al situar el congelador a -32ºC durante 26 horas. Esto permite que los nuevos alimentos alcancen el punto de congelación de forma casi instantánea, preservando su calidad y evitando que los productos que ya estaban dentro pierdan temperatura. Por otro lado, si buscas optimizar el gasto, el Modo Smart ajusta automáticamente el frigorífico a 5ºC y el congelador a -18ºC, garantizando una conservación excelente con el mínimo consumo energético posible.

La seguridad también ha sido tenida en cuenta con la incorporación de una alarma de puerta, que te avisará mediante una señal sonora si el frigorífico lleva demasiado tiempo abierto. Este detalle es vital para evitar el desperdicio de energía y asegurar que la cadena de frío no se rompa por un descuido, protegiendo así la integridad de tus alimentos. Todo el interior está bañado por una iluminación LED de bajo consumo que ofrece una claridad total en cada rincón, facilitando que encuentres lo que buscas incluso en los estantes más profundos.

Con unas medidas de 91,2 cm de ancho, 70,4 cm de fondo y 177 cm de alto, este CoolMarket SBS 559 ofrece un volumen de almacenaje sorprendente que se adapta a las cocinas modernas. Sus compartimentos están diseñados para maximizar el orden, permitiendo separar carnes, verduras y lácteos en cajones específicos que ayudan a prolongar su vida útil. La robustez de sus estantes y el acabado de sus materiales transmiten una sensación de calidad que confirma el compromiso de Cecotec por ofrecer electrodomésticos de alta gama a precios muy accesibles.

Este frigorífico americano es la opción definitiva para quienes no quieren renunciar a la tecnología más avanzada ni al espacio por un precio razonable. Su combinación de motor Inverter, sistema NoFrost y funciones inteligentes lo posicionan como un referente en su segmento, facilitando la vida diaria y cuidando de tu alimentación. Aprovecha esta oferta en la web de Cecotec para dar el salto a una conservación profesional y disfrutar de la tranquilidad de tener un equipo eficiente, silencioso y con una capacidad inigualable.