Los auriculares 'gaming' Nova 5 están a precio de ganga: tienen una rebaja de 60 euros que merece la pena

Si eres de los que se toma en serio sus partidas o simplemente buscas un sonido que te meta de lleno en la historia de tus juegos favoritos, los Steelseries Arctis Nova 5 son una apuesta segura. Estos auriculares no son solo un trozo de plástico con altavoces; esconden más de cien ajustes de audio diseñados por profesionales para que escuches hasta el más mínimo detalle. Es esa ventaja táctica de oír los pasos del rival antes de que aparezca en pantalla o sentir la inmersión total en un mundo abierto lo que marca la diferencia en el día a día.

Lo que más me gusta es la facilidad con la que puedes cambiar de perfil de sonido desde su aplicación móvil sin tener que pausar el juego ni un segundo. Da igual si estás en la consola, en el ordenador o con el teléfono, porque los ajustes están ahí esperando a que los actives según lo que necesites en cada momento. Han trabajado codo con codo con desarrolladores para que el audio sea exactamente como ellos lo imaginaron, logrando una precisión que te deja con la boca abierta desde la primera vez que los pruebas.

Si te pica la curiosidad, ahora mismo los tienes en PcComponentes por solo 89 euros gracias a un descuento temporal del 40% que los deja a un precio de risa. Es una oportunidad de oro para hacerte con unos auriculares de gama alta por lo que suelen costar unos de gama media, ahorrándote un buen pellizco en la compra. Al ser una oferta limitada, es el momento ideal para jubilar tus viejos cascos con cable y dar el salto a una libertad inalámbrica total que te va a cambiar la forma de jugar.

La conectividad es una maravilla porque te permite estar jugando a tope y responder una llamada del móvil con solo tocar un botón gracias a su sistema de cambio rápido. Puedes estar conectado por la banda de 2,4 GHz para tener latencia cero en tus partidas y, a la vez, tener el Bluetooth 5,3 en espera por si alguien te busca. Es comodísimo porque no tienes que andar quitándote los cascos ni trasteando con menús complicados, manteniendo tus perfiles de audio específicos para cada tipo de conexión de forma independiente.

Calidad de sonido top y gran batería

En cuanto a la batería, olvídate de cargarlos cada dos por tres porque aguantan hasta 60 horas de uso continuo con una sola carga completa. Si echas cuentas, eso es una semana entera de vicio o de trabajo de ocho horas diarias sin tener que buscar el cable USB-C por ninguna parte. Además, si te pillan desprevenido y se quedan secos, tienen una carga rápida de quince minutos que te da energía de sobra para seguir dándole caña un buen rato más mientras terminas tu sesión.

Los controladores magnéticos de neodimio aseguran un paisaje sonoro ultra detallado, con unos graves profundos que se sienten en el pecho y unos agudos nítidos que no molestan al oído. Son totalmente compatibles con el audio espacial de 360 grados, lo que te permite saber exactamente desde dónde viene cada sonido en juegos competitivos. Ya sea en la PS5 con su audio 3D o en Windows con el sistema Sonar, la sensación de estar en el centro de la acción es una de las mejores experiencias que puedes tener.

El micrófono ClearCast 2.X es otro de los puntos fuertes, sobre todo porque es retráctil y lo puedes esconder del todo cuando no lo estés usando para que no te estorbe. Incorpora una cancelación de ruido por inteligencia artificial que es capaz de silenciar hasta el sonido de un secador de pelo o un motor mientras tú hablas. Tus compañeros de equipo te van a escuchar con una claridad cristalina, eliminando los ruidos de fondo de tu casa para que la comunicación sea fluida y profesional en todo momento.

Son unos auriculares multiplataforma de verdad, ya que gracias a su dongle USB-C compacto puedes saltar de la Switch al PC o a las Meta Quest en un segundo. El diseño de diadema es muy ligero y los audífonos circumaurales envuelven la oreja con suavidad, evitando que te canses o que te aprieten demasiado después de varias horas de uso. Se nota que Steelseries ha puesto mucho mimo en la ergonomía, logrando un equilibrio perfecto entre la resistencia de los materiales y la comodidad necesaria para las sesiones más largas.

Los Arctis Nova 5 son la solución ideal para quienes buscan calidad de audio profesional y una versatilidad que pocos modelos ofrecen en este rango de precio. Con su batería inagotable, su micrófono inteligente y esa facilidad para conectar con todos tus dispositivos, es difícil encontrarles una pega ahora que están rebajados. Es, sencillamente, ese capricho que te mereces para disfrutar de tus videojuegos favoritos con el sonido que se merecen, sin cables de por medio y con toda la tecnología actual.