Ligera, resistente y se pliega en segundos: la cama portátil que te aisla del frio y la humedad del suelo

Las escapadas al campo están entrando con fuerza en los planes de los más aventureros y de los que no lo son tanto. Muchos campings cuelgan el cartel de "aforo completo", conectar con la naturaleza se ha vuelto un reclamo de cara a las vacaciones de verano.

La gran problemática de las acampadas llega a la hora de pernoctar, las autocaravanas son muy caras, y las tiendas de campaña no terminan de convencer a la mayoría. Dormir a ras de suelo pasa a ser opcional con la cama portátil de AliExpress.

Cuenta con un tejido suave y transpirable, viene equipada con una almohada para que no sufran las cervicales imitando la curva del reposacabezas aliviando la presión. Su intención es la de aportar un máximo confort al usuario para que descanse sin dolencias.

Materiales de calidad

La estructura de la tumbona es de tubos de acero de alta resistencia, que conforman una estructura estable garantizando máxima seguridad. Las patas van recubiertas de plástico antideslizante para evitar resbalones incluso en terrenos irregulares como te puedes encontrar en el monte.

La cama plegable incluye bolsillos laterales, estos son bastante prácticos y grandes que te ayudan a la hora de guardar cualquier cosa que requieras. Y lo mejor de todo, es fácil de montar, transportar e instalar. Lo que te ahorra tiempo y esfuerzo siendo ideal para cualquier tipo de actividad.

Mejor que un colchón inflable

Los colchones inflables tradicionales son el enemigo número uno de la higiene postural. Al carecer de una estructura rígida, el aire se desplaza hacia los lados por el peso corporal, provocando que la pelvis se hunda y la columna adopte una posición antinatural durante toda la noche.

La cama portátil utiliza un sistema de soporte tensado combinado con un colchón de densidad estable. Lo que provoca que el peso se distribuya de forma homogénea facilitando la alineación de la columna vertebral. Todo esto te previene contra las contracturas musculares y el dolor lumbar que puede arruinar tu escapada.

Gracias a AliExpress, tus vacaciones te dejarán con otro sabor de boca. La cama plegable se transporta como una mochila, la puedes llevar a cualquier lado y la montas en apenas 10 segundos, para dormir bajo las estrellas o disfrutar de un buen libro con el atardecer de fondo.