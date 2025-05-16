Lidl la lía: liquida 'stock' de un generador a gasolina para que el próximo apagón no te pille sin plan B

Tener un generador de gasolina en casa te puede ayudar y mucho en caso de que haya otro apagón o en caso de emergencias.

En un país como España, donde los apagones ya no son solo un recuerdo lejano, sino una realidad reciente -basta con recordar el gran apagón abril que dejó a millones de personas sin luz durante horas-, contar con un generador de gasolina en casa ha pasado de ser un lujo a convertirse en algo fundamental para quienes viven en zonas propensas a cortes eléctricos.

En este contexto, entra en escena Lidl, que en su tienda online vende muchos más productos de los que podemos encontrar en sus supermercados, incluidos algunos bastante sorprendentes, como generador a gasolina Einhell TC-IG 1100 W.

Grupo electrógeno Einhell 1100W Este generador a gasolina tiene suficiente capacidad como para generar 1000W durante cinco horas con un solo depósito.

No solo lo vende, sino que además lo hace a un precio muy competitivo, de solo 199 euros, muy por debajo de lo que piden por un generador similar otras tiendas, como Amazon, sin ir más lejos.

Lo compras online y te llega directamente a cada, y no está a la venta en sus locales físicos, así que no tiene sentido que vayas a buscarlo a uno de ellos.

Suficiente para pequeños electrodomésticos y con bajo consumo

Este generador compacto, está pensado para quienes buscan una solución inmediata cuando falla el suministro eléctrico. Su motor de gasolina de cuatro tiempos es conocido por su potencia.

Con una potencia continua de 1.000W y picos de hasta 1.100W, el TC-IG 1100 W es capaz de alimentar desde pequeños electrodomésticos hasta herramientas de bricolaje, pasando por dispositivos tan críticos como routers, ordenadores o sistemas de iluminación. Su salida de 230 V y 50 Hz lo hace compatible con la mayoría de los aparatos domésticos habituales.

Uno de los grandes atractivos de este modelo es su tecnología inverter, que garantiza una corriente estable y libre de picos de tensión. Esto es especialmente relevante si se quieren conectar equipos electrónicos sensibles, como ordenadores portátiles o televisores, que pueden dañarse ante variaciones bruscas de voltaje.

A diferencia de los generadores tradicionales, el sistema inverter ajusta la velocidad del motor según la demanda real de energía, lo que no solo reduce el consumo de gasolina, sino que también minimiza el ruido y las emisiones, haciendo que el generador no atormente en exceso a los vecinos si lo tienes que usar durante horas y horas.

El depósito de gasolina del TC-IG 1100 W tiene una capacidad de 6,5 litros, suficiente para ofrecer más de cinco horas de autonomía a dos tercios de carga. Esto significa que, en caso de un apagón prolongado, es posible mantener los equipos esenciales funcionando durante buena parte del día sin necesidad de recargar el tanque constantemente.

El diseño del Einhell TC-IG 1100 W también ha sido pensado para facilitar su transporte y manejo. Con poco más de 20 kilos de peso y un bastidor integrado que protege el equipo de golpes y facilita su traslado, este generador es ideal tanto para uso doméstico como para llevarlo a una segunda residencia, al campo, al taller o incluso de acampada. Su arranque mediante cable de tracción es sencillo y no requiere de grandes esfuerzos, mientras que las patas estables garantizan que el aparato se mantenga firme y seguro durante su funcionamiento.

La reciente experiencia del apagón en España ha expuesto la vulnerabilidad de la red eléctrica ante fallos inesperados. En ese contexto, la demanda de generadores de gasolina se ha disparado, y modelos como el TC-IG 1100 W son de los más demandados entre quienes buscan una fuente de energía de respaldo fiable y asequible.