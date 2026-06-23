El LEGO más buscado vuelve por el Prime Day: Barad-Dur llega a su precio más bajo

El LEGO de Barad-Dur es de los que más piezas tiene de la historia.

Los aficionados a LEGO y El Señor de los Anillos estáis de enhorabuena este Prime Day porque Amazon ha rebajado uno de sus sets más grandes.

Tener la torre de Barad Dur presidiendo el salón es el sueño de cualquier seguidor de la trilogía de El Señor de los Anillos. Este set de LEGO Icons captura toda la esencia oscura de Mordor con una presencia que impone respeto desde el primer vistazo. Es una construcción de grandes dimensiones que alcanza los 83 cm de altura, convirtiéndose en el eje central de cualquier colección que se precie.

La pieza principal cuenta con ese emblemático Ojo de Sauron que corona la cima, el cual incluye una luz para vigilar todo el entorno. El diseño está compuesto por cuatro secciones modulares, algo que ayuda a organizar las 5471 piezas que forman este proyecto tan ambicioso. Es una construcción pensada para dedicarle horas y disfrutar del proceso de ver cómo se levanta la fortaleza.

Si tienes interés en hacerte con ella, puedes comprar este set por 418 euros en Amazon gracias a las ofertas del Prime Day. Es una bajada de precio considerable para una pieza de coleccionista de este calibre, por lo que es una oportunidad de oro para quienes llevaban tiempo esperando una oferta así. Merece la pena aprovechar estos días de rebajas antes de que el stock se agote.

El contenido de la caja incluye 10 minifiguras cargadas de detalles, entre las que destaca el propio Sauron con su imponente armadura. También encontraremos a Frodo, Sam y un Gollum diseñado con mucha precisión que encaja perfectamente en los oscuros rincones de la fortaleza. Incluso han incluido a la Boca de Sauron, un añadido que los seguidores más acérrimos sabrán valorar como se merece.

El hogar de Sauron, señor de Mordor

Al observar la primera planta, descubrimos una forja de armas y una prisión con una jaula de Orcos que permite cierto movimiento. Los accesorios están cuidados hasta el extremo, desde las armas diminutas hasta los elementos del entorno, haciendo referencia directa a esos momentos tensos que todos recordamos de la historia. Cada detalle cuenta una pequeña parte del relato de Tolkien.

Subiendo a la segunda planta, nos topamos con un comedor y una sala que oculta un trono con un mapa de la Tierra Media muy especial. Además, la puerta negra funciona de forma automatizada, aportando un toque de dinamismo al conjunto que se agradece mucho en una pieza de estas características. Es un diseño inteligente que aprovecha cada centímetro de su superficie.

Al llegar a la parte superior, encontramos el estudio de la Boca de Sauron y una biblioteca con una escalera giratoria funcional para acceder a los niveles más altos. El aprovechamiento del espacio es notable, integrando elementos de juego dentro de una estructura que parece una maqueta estática. Es sorprendente cómo cada nivel añade algo nuevo a la experiencia visual.

Montar este titán de 45 cm de anchura y 30 cm de profundidad requiere un espacio adecuado y bastante paciencia. Es un desafío gratificante diseñado para quienes buscan momentos de tranquilidad mientras encajan miles de ladrillos. La inmersión que ofrece este proceso es total, permitiendo desconectar de la rutina diaria durante muchos días de montaje.

El resultado es una construcción impresionante que se convierte en el centro de todas las miradas. No estamos ante un simple juguete, sino ante un tributo a una obra maestra que ahora puedes tener expuesta en casa. Si buscas una pieza decorativa con mucha historia detrás, esta propuesta de LEGO es una elección ganadora.