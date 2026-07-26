Lee, descansa y toma el sol con total comodidad: el '2 en 1' de Lidl que revoluciona tus días de playa

Esta tumbona va a cambiar tu forma de ir al camping o a la playa, porque además de poder relajarte en ella te permitirá transportar tus cosas.

Llegan los días de calor y apetece un montón planificar una escapada a la arena o disfrutar de una jornada de descanso junto al agua. La comodidad marca la diferencia entre pasar un día estupendo o terminar agotados cargando con mil bultos pesados desde el coche.

A veces nos complicamos la vida intentando llevar la sombrilla, la toalla y las bolsas en los brazos mientras caminamos bajo el sol. Pues bien, existe una solución práctica que soluciona este fastidio de un plumazo y cambia por completo nuestra forma de ir a la orilla del mar.

En la web de LIDL podemos encontrar la tumbona de playa y carrito de transporte de la serie Beachside por menos de 30 euros. Una ganga absoluta para este verano que se adapta a cualquier bolsillo sin renunciar a unas prestaciones estupendas para nuestras jornadas de desconexión.

Esta maravilla cuenta con una estructura de aluminio muy ligera y una superficie de descanso resistente a los desgarros y de secado rápido. No hay que preocuparse si nos mojamos tras un chapuzón porque el tejido aguanta perfectamente el trote diario.

Dos usos distintos y respaldo reclinable

Lo mejor de todo es su versatilidad tan genial, ya que se puede colocar en dos posiciones diferentes según lo que nos apetezca en cada momento. Funciona de maravilla tanto como una tumbona totalmente extendida para tomar el sol como un cómodo asiento con respaldo.

El respaldo se puede regular en cinco posiciones distintas e incluye un práctico compartimento de malla para guardar pequeños objetos. Además, incorpora un toldo parasol ajustable de forma individual para proteger la cara y el torso de los rayos más intensos.

Cuando toca cambiar de ubicación, se pliega fácilmente para ahorrar espacio y se convierte en un carro perfecto gracias a sus dos ruedas estables. Soporta hasta 110 kg en su función de descanso y unos 20 kg cuando lo usamos para cargar cosas.

El peso total se queda en unos 4,350 kg, lo que facilita muchísimo su manipulación sin esfuerzo excesivo por parte de nadie. Y por si fuera poco, su diseño está pensado también para el camping, demostrando que es un accesorio de lo más versátil.

A veces nos da pereza movernos por culpa de los bártulos, pero con este invento todo fluye de manera mucho más agradable y cómoda. Un acierto para disfrutar a tope del buen tiempo sin cargar peso innecesario.