Lava fruta, verdura o pasta y plégalo en un segundo: el colador imprescindible para tu cocina o camping

Este colador para frutas y verduras sirve para muchas más cosas, pero lo importante es que es un compañero ideal en la cocina, y barato.

¿Quién no ha sufrido alguna vez intentando encajar todos los cacharros de la cocina después de preparar una cena para los amigos que vinieron a vernos? Pues bien, la pesadilla de las encimeras saturadas y los cajones imposibles tiene solución gracias a pequeños inventos pensados para facilitarnos la vida sin que nos volvamos locos ordenando.

A la hora de la verdad, lo que marca la diferencia es contar con herramientas prácticas que entiendan nuestros problemas cotidianos y nos echen una mano cuando más lo necesitamos entre fogones. Este artículo trata exactamente de eso, de cómo optimizar el espacio mediante un escurridor y colador plegable para frutas y verduras que nos ayuda a mantener todo en su sitio.

Para hacernos con uno de estos accesorios tan útiles, podemos acudir a AliExpress, donde se vende por menos de 12 euros disponible en tres colores, convirtiéndose en una opción muy económica para cualquier bolsillo. ¡Una auténtica ganga!, pensarán muchos al ver lo que ofrece este utensilio para mejorar la organización de nuestra cocina sin gastar de más.

Lo que llama la atención de este modelo es su versatilidad, ya que permite lavar los alimentos y escurrirlos de manera cómoda gracias a su diseño integrado que facilita enormemente todas las tareas culinarias del día a día. Además, incorpora un práctico sistema de drenaje en la base que evita acumulaciones molestas de agua mientras trabajamos tranquilamente en la encimera preparando nuestros platos favoritos.

Un escurridor para todo

La verdadera magia ocurre cuando terminamos de usarlo, pues se pliega por completo para reducir su altura hasta los 6 cm de grosor de forma muy rápida y sencilla. Guardarlo en cualquier hueco estrecho del armario deja de ser un problema, o incluso podemos colgarlo de la pared aprovechando su práctico orificio superior para tenerlo siempre a mano.

Esta combinación de tonos alegres como el azul, el rosa o el verde le da un toque moderno y muy luminoso a la estancia sin desentonar con el resto de la decoración que ya tenemos en casa. A veces, un simple cambio de color en los utensilios alegra la vista y nos anima a pasar más rato cocinando recetas ricas para los nuestros.

Contar con este tipo de herramientas ayuda a simplificar las tareas diarias de cocina sin ocupar espacio innecesario en los cajones, mejorando nuestra experiencia en la cocina. Al final, tener cada cosa en su sitio nos ahorra tiempo y nos da una paz mental increíble cuando nos ponemos a cocinar con calma un domingo cualquiera.

Por eso mismo, regalar este tipo de soluciones prácticas siempre es un acierto rotundo que agradeceremos cada vez que nos pongamos manos a la obra con la comida. Con este colador resulta muy fácil limpiar la verdura y dejar la cocina recogida en un abrir y cerrar de ojos.

Así que ya sabéis, si vuestra cocina pide a gritos un respiro y un poco de orden visual, echar un vistazo a este tipo de accesorios plegables puede ser la clave definitiva. Ojalá todos los utensilios de cocina fueran tan prácticos como éste.