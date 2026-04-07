LaLiga quizás no, pero ¿y la Champions? El Madrid va a por ella, y hoy lo puedes ver en vivo

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El Real Madrid busca salvar su temporada en Champions, aunque para eso primero tiene que medirse a uno de los grandes favoritos, el Bayern.

Como todos los años cuando llega el mes de abril, la Champions League pisa el acelerador para sus últimas rondas, y como todos los años, el Real Madrid llega vivo a cuartos de final, pero esta vez con sensaciones entremezcladas: mal en Liga, a siete puntos del Barcelona, pero con opciones de todo en competición continental.

Hoy recibe al Bayern en la ida de los cuartos de final (21:00h) y lo hace después de haber pasado por encima del Manchester City, algo que alimenta la ilusión de su gente. ¿Será un espejismo? Hoy saldremos de dudas, y si estás interesado en ello, puedes ver en directo el partido entre Real Madrid y Bayern en Movistar Plus+, y por solo 9,99 euros.

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Esta plataforma tiene su propia suscripción tipo Netflix, que puedes tener independientemente de tu operadora, sin permanencia ni truco alguno. Pagas los 9,99 euros y tienes un mes de contenido, con un partido de LaLiga y otro de Champions cada jornada, además de cientos de series y películas.

Ahora mismo no tiene igual en España, ya que ninguna otra plataforma tiene fútbol en su catálogo mezclado con un abanico inmenso de producciones propias y de terceros, documentales, programas y mucho más.

A medida que la Champions vaya quemando etapas, el porcentaje de partidos que puedes ver es mayor. Cuando lleguemos a semifinales, un partido por jornada es el 50% del total, y el precio no sube ni varía.

Cabe señalar que, al mal momento deportivo que atraviesa el Madrid, se le suma que el Bayern llega muy bien, con la vitola de favorito para levantar la copa en mayo, algo que no hacen desde hace bastantes años, demasiados para un club de la envergadura del alemán, acostumbrado a llegar siempre a rondas finales.

Por ejemplo, tienen a dos de los futbolistas más en forma del continente ahora mismo, como son Harry Kane y Luis Díaz, y con la vuelta en casa, algo que siempre pesa mucho en competiciones de eliminatorias.