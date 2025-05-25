'Outlet' en el iPhone 16: Amazon lo vende 159 euros más barato en todos sus colores

Los iPhone no suelen bajar demasiado de precio cuando aún no hay un sucesor, pero Amazon se ha desmarcado.

No hay grandes saltos revolucionarios en el diseño del iPhone 16 ni en la filosofía general del móvil, y eso es precisamente lo que muchos usuarios valoran: una continuidad que perfecciona lo que ya funcionaba bien, con mejoras sobre todo en aspectos como la batería, uno de los más reclamados por los usuarios.

Además, mantiene el precio con respecto a anteriores generaciones, o lo mantuvo en lanzamiento, ya que algunos meses después se dejan ver las primeras rebajas realmente ambiciosas, como la que Amazon tiene en marcha: 159 euros de descuento en todos los colores.

iPhone 16 de 128GB Uno de los últimos móviles de Apple, integra ya Apple Inteligence en su sistema operativo.

Es la edición de 128GB de almacenamiento interno, que apoyados por la nube de iCloud u otras puede ser una buena opción, y ya hay algunas compañías que ofertan almacenamiento virtual a precios realmente bajos, incluso con planes de por vida.

Lo vende Amazon, una tienda que ofrece las máximas garantías para hacer un desembolso de esta clase, con envío gratis y rápido a toda España incluso si no tienes cuenta Prime.

Apple A18 y mejora en autonomía de batería

A primera vista, el iPhone 16 se reconoce al instante. El diseño sigue la línea marcada por sus predecesores, con cuerpo de aluminio, parte delantera protegida por Ceramic Shield y una trasera de vidrio tintado en masa en varios colores, algunos de ellos totalmente nuevos en el catálogo de la marca.

La pantalla Super Retina XDR OLED ofrece un brillo máximo que puede alcanzar los 2.000 nits en exteriores. Esto significa que ver contenido, incluso bajo el sol, es una experiencia mucho más cómoda.

En el apartado de potencia, el salto se nota gracias al nuevo chip Apple A18. Este procesador asegura un rendimiento sobresaliente en cualquier tarea, desde juegos exigentes hasta edición de vídeo o realidad aumentada. La eficiencia energética también ha mejorado, lo que se traduce en una mayor autonomía sin sacrificar potencia. El iPhone 16 es capaz de gestionar aplicaciones de lo más exigentes sin ningún problema en absoluto, pero eso es así desde hace bastantes generaciones.

La batería es otro de los puntos donde Apple ha puesto el foco. El iPhone 16 puede ofrecer hasta 22 horas de reproducción de vídeo, superando a generaciones anteriores y posicionándose como uno de los iPhone con mayor autonomía hasta la fecha.

Apple Inteligence sí es un elemento realmente revolucionario

Si hay un elemento que marca la diferencia en esta generación es la llegada de Apple Intelligence, el nuevo sistema de inteligencia artificial personal integrado en iOS 18.

Apple Inteligente, como se ha bautizado en español, no es solo un asistente de voz mejorado, sino un verdadero copiloto digital que entiende el contexto y las necesidades del usuario.

Por ejemplo, si le preguntas a Siri por la llegada del vuelo de un familiar, Apple Inteligente es capaz de buscar en tus correos electrónicos el número de vuelo, consultar el estado en internet y darte una respuesta precisa y personalizada, todo ello priorizando la privacidad y el procesamiento local de los datos.

Las aplicaciones de Apple Inteligente son muy variadas. En la app de Fotos, puedes eliminar personas u objetos no deseados de una imagen con un solo toque, o crear recuerdos y vídeos personalizados a partir de tus mejores momentos. Si necesitas redactar un correo o un mensaje, la IA puede sugerir textos, corregir el tono y resumir información clave, facilitando la comunicación en cualquier contexto.

Incluso puedes generar imágenes originales con Image Playground, una función que permite crear ilustraciones o bocetos a partir de descripciones sencillas, sin necesidad de ser un experto en diseño.

Otra función llamativa es Genmoji, que permite crear emojis personalizados simplemente describiendo lo que quieres: desde un emoji de un amigo convertido en astronauta hasta una cara con rodajas de pepino en los ojos. La IA también ayuda a gestionar las notificaciones, priorizando los mensajes importantes y resumiendo el contenido de correos o llamadas grabadas y transcritas automáticamente.

La integración de Apple Inteligente se extiende a todo el sistema, desde la búsqueda de fotos mediante descripciones en lenguaje natural hasta la organización de notificaciones y la generación de respuestas rápidas en aplicaciones de mensajería. Todo esto se realiza, en la medida de lo posible, en el propio dispositivo, garantizando la privacidad y la seguridad de los datos personales.