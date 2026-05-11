El iPad se apunta su mayor rebaja: roza los 300 euros con este código descuento

Si buscas una tableta que pueda con todo el iPad de Apple es una elección segura, y si ya tienes un iPhone o un Mac es el compañero perfecto.

Los productos de Apple tienen esa fama de ser caros, y en parte es verdad, pero también es cierto que se venden como rosquillas por una razón muy simple: funcionan de maravilla y duran una barbaridad. Un iPad, con un cuidado mínimo, puede aguantar perfectamente 7 u 8 años recibiendo actualizaciones y ofreciendo un rendimiento más que decente en el día a día. Al final, ese desembolso inicial se amortiza con creces, convirtiéndose en una auténtica oportunidad a largo plazo si valoras la fiabilidad. No obstante, si puedes ahorrarte un buen pico al comprarlo, la jugada te sale redonda.

Si lo que tienes en el punto de mira es una tablet nueva, puede que hoy sea el mejor día del año para lanzarte a por ella. Este modelo de 2025 mantiene un diseño elegante con su cuerpo de aluminio reciclado, que además de ser respetuoso con el medio ambiente, le da una resistencia que se agradece si piensas llevarlo de aquí para allá. La protagonista indiscutible es su pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas, que ocupa casi todo el frontal y ofrece una nitidez que hace que leer o ver una película sea un auténtico placer visual.

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Apple iPad 11ª Gen 2025 Pantalla Liquid Retina, chip A16, gran autonomía y cámaras de 12 MP. Ideal para ver contenido en alta calidad, trabajar, dibujar o hacer videollamadas.

Actualmente, el iPad de 11ª generación de 11 pulgadas se vende en AliExpress por solo 327 euros si utilizas el código de descuento SRES38. Es un precio de locos teniendo en cuenta que hablamos del modelo más actual de 2025 y que suele rondar cifras mucho más altas en otras tiendas. Usar este cupón es la clave para que la oferta pase de ser buena a ser un auténtico chollo que difícilmente verás repetirse en los próximos meses, así que si lo tienes claro, yo no me lo pensaría mucho.

En su interior, este iPad equipa el potente chip A16 Bionic, el mismo motor que daba vida a los iPhone 14 Pro, lo que garantiza una fluidez extraordinaria en cualquier tarea. Puedes editar vídeo en 4K, disfrutar de los juegos más exigentes o tener varias aplicaciones abiertas a la vez sin que el sistema se inmute lo más mínimo. Además, el procesador incluye un motor inteligente de 16 núcleos que acelera procesos de IA, haciendo que el sistema operativo iPadOS se sienta más rápido y capaz que nunca para todo lo que necesites.

La mejor pantalla de su clase

La pantalla no es solo resolución, cuenta con la tecnología True Tone, que ajusta automáticamente el tono del panel según la luz que tengas alrededor para que no se te canse la vista. Con un brillo de 500 nits, te aseguras de que el contenido se vea perfectamente incluso si estás sentado en una terraza al aire libre. Es ese tipo de detalles técnicos los que marcan la diferencia cuando pasas muchas horas estudiando o trabajando con la tablet, evitando esa sensación de fatiga visual que suele aparecer con pantallas de peor calidad.

Una de las grandes alegrías de esta 11ª generación es que Apple por fin ha escuchado a los usuarios y ha duplicado el almacenamiento de base, partiendo ahora de los 128 GB. Se acabó el drama de tener que estar borrando fotos o aplicaciones cada dos por tres porque te has quedado sin sitio. Es una capacidad mucho más sensata para los tiempos que corren, permitiéndote descargar temporadas enteras de tus series favoritas o instalar juegos pesados sin mirar constantemente la barra de espacio libre en los ajustes.

Este iPad de 2025 es también una herramienta de creatividad fantástica, siendo compatible con el Apple Pencil para que tomes notas o dibujes con una naturalidad asombrosa. Si además le añades el teclado Magic Keyboard Folio, lo conviertes en un ordenador portátil ultraligero que cabe en cualquier mochila, ideal para tomar apuntes en clase o trabajar desde una cafetería. Es esa versatilidad la que lo hace tan atractivo para estudiantes y profesionales que buscan movilidad sin renunciar a la potencia de un equipo que responde siempre.

En el apartado de la conectividad, por fin hemos dado el salto definitivo al USB Tipo C, dejando atrás cables antiguos y facilitando la conexión de discos duros o cámaras de fotos de forma directa. También incorpora Wi-Fi 6, lo que significa que la conexión a internet es mucho más estable y rápida, algo vital si sueles consumir mucho contenido en streaming o haces videollamadas constantes por trabajo. Es un cambio pequeño en apariencia, pero enorme en la práctica diaria porque te permite usar los mismos cargadores que ya tienes por casa.

Comprar este iPad de 11ª generación por apenas 327 euros es una de esas oportunidades que no se pueden dejar pasar si buscas calidad y longevidad. Tienes la garantía de una marca líder, una potencia envidiable y una pantalla que es de lo mejor del sector en su rango de precio. Si quieres una tablet que te acompañe durante casi una década ofreciendo un rendimiento sólido y fluido, este modelo de 2025 es, sin duda alguna, la mejor inversión que puedes hacer ahora mismo para tu ocio o tu trabajo.