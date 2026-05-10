El Clásico en Movistar Plus+: cómo verlo sin cambiarte de compañía y por 9,99 euros

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Disfruta de El Clásico en Movistar + por sólo 9,99€ sin cambiarte de compañía

Movistar + lo vuelve a hacer, la compañía ofrece una oferta para poder disfrutar del partido de la temporada, FC Barcelona vs Real Madrid. La oferta no incluye permanencia, asique seas de la operadora que seas podrás disfrutar del partido estrella de La Liga.

La operadora de telecomunicaciones ofrece un paquete de suscripción por 9.99€ sin permanencia. El plan incluye cine, series, programas, documentales y la mejor producción internacional con más de 80 canales de TV.

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En cuanto al ámbito deportivo, se ofrecen el partido Movistar + de La Liga EA Sports, todos los partidos de La Liga Hypermotion, el mejor partido de cada jornada de la Champions y la Premier League. Por no mencionar las grandes citas del tenis, Euroliga, pádel, golf, rugby o atletismo.

La oferta de por sí, es tentadora, el partido por excelencia de la temporada está servido y puedes verlo en exclusiva sin necesidad de permanencia. Movistar + ha querido ofrecer una experiencia a premium a un precio ridículo, para que todos podamos disfrutar del desenlace de La Liga EA Sports a un precio irresistible.

El partido pasará a la historia, ¿te lo vas a perder?

El FC Barcelona llega al Clásico con once puntos de ventaja respecto al Real Madrid, en el campeonato restan 12 puntos en juego. El conjunto blanco, salvó un 'match ball' en su último partido, de no haber conseguido la victoria podríamos haber vivido el tradicional 'pasillo'.

Al conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa sólo le vale ganar. En caso de victoria blaugrana e incluso el empate sirve al conjunto dirigido por Hansi Flick, para alzarse con su vigesimonoveno campeonato liguero.

No obstante, a este histórico enfrentamiento no le hacen falta más argumentos. La rivalidad entre ambos equipos perdura a lo largo de los años, disfrutar de este espectáculo a este precio se antoja barato.

¿Qué más se puede pedir? El clásico de nuestro fútbol no necesita alicientes, pero incluso conociéndolos hace que merezca más la pena. La crisis deportiva del Real Madrid se ha proyectado a lo extradeportivo, en los últimos días varios futbolistas cruzaron más que palabras. Uno de los capitanes, Fede Valverde, fue llevado al Hospital para recibir puntos de sutura tras una acalorada bronca con Aurélien Tchouaméni.

A escasos días del clásico, el Real Madrid abre expedientes disciplinarios a sus jugadores. Por su parte, el FC Barcelona, hace hueco en su vitrina para exponer un nuevo trofeo. Todo está listo para que el mayor espectáculo deportivo de nuestro país dé comienzo, si no te lo quieres perder lo tienes en Movistar + por 9,99€.