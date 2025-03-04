Este es el accesorio que la DGT obligará a llevar en el coche (y ahora está con rebaja en Amazon)

La Help Flash IoT, la luz de emergencia aprobada por la DGT, es un accesorio imprescindible para mejorar la seguridad en carretera. Ahora, puedes hacerte con ella en Amazon por un precio reducido.

Garantizar la seguridad en la carretera es una responsabilidad que todo conductor debe asumir. No basta con conducir con prudencia; también es esencial estar preparado para cualquier imprevisto que pueda ocurrir durante un viaje.

Para mejorar la seguridad y reducir riesgos en caso de avería o accidente, contar con una luz de emergencia homologada se ha vuelto imprescindible. De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido su uso obligatorio a partir de 2026, reemplazando los tradicionales triángulos de señalización.

En concreto, se trata del modelo Help Flash IoT, una luz de emergencia V16 que cumple con todos los requisitos de la DGT. Este dispositivo ofrece una visibilidad de hasta un kilómetro, asegurando que tu vehículo sea detectado por otros conductores en cualquier situación. Además, se trata del modelo aprobado por la DGT con conexión que permite avisar de la posición del incidente, de forma totalmente anónima, durante 2.horas y media. Con este sistema la DGT alertará a otros conductores para que tomen precauciones al pasar por tu ubicación. Puedes conseguirla en Amazon por solo 54,95 euros.

Una luz de emergencia homologada por la DGT



Esta baliza funciona como luz de emergencia y geolocalización. Amazon

La Help IoT está diseñada para ser más eficiente y fácil de usar. Su funcionamiento es completamente automático: basta con colocarla sobre la carrocería del coche y la luz comenzará a parpadear de inmediato, emitiendo una señal visible desde cualquier ángulo, incluso en condiciones meteorológicas adversas.

Para mayor comodidad, también permite una activación manual, lo que la hace útil en diferentes circunstancias. Gracias a su diseño de 360°, garantiza que otros vehículos puedan detectar tu presencia a tiempo, evitando accidentes y mejorando la seguridad en la vía.

Pero, sin duda, lo que más nos interesa de este modelo es que está homologado por la DGT: cuenta con conexión que permite avisar de la posición del incidente, de forma totalmente anónima, durante 2 horas y media. Con este sistema la DGT alertará a otros conductores para que tomen precauciones al pasar por tu ubicación. Esto es posible gracias a un plan de datos incluido en el precio que no requiere ni cuotas ni suscripciones y es totalmente anónimo. Tiene validez hasta 2038.

Compacta, resistente y versátil



Una de las grandes ventajas de la Help Flash es su diseño compacto y ligero, lo que permite guardarla sin problemas en la guantera del coche y tenerla siempre a mano. En caso de emergencia, se puede colocar en segundos sin necesidad de salir del vehículo, reduciendo riesgos innecesarios en carretera.

El dispositivo cuenta con certificaciones IP54 e IK04, lo que lo hace resistente al agua y a impactos, garantizando un funcionamiento óptimo en cualquier clima o condición adversa. Su base plana permite apoyarlo sobre superficies variadas, aumentando su versatilidad.

Además de la señal luminosa de emergencia, incorpora una luz blanca adicional que se puede usar como linterna. Esta función extra es especialmente útil para iluminar el interior del coche, revisar el motor o encontrar objetos en la oscuridad.

Comprar la Help Flash IoT es una decisión inteligente para cualquier conductor que busque aumentar su seguridad en carretera. No solo cumple con la normativa de la DGT, sino que además es más segura y eficiente que los tradicionales triángulos de señalización, y por solo 22,95 euros.

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