Helados caseros, sanos y (a la larga) más baratos: esta heladera es compra obligada este verano

Si te gustan mucho los helados vas a querer tener en casa esta heladera portátil, pues su versatilidad solo es superada por su precio.

A medida que los días se vuelven más calurosos, apetece muchísimo sentarse en el sofá a disfrutar de un buen helado. Sin embargo, los helados industriales que compramos en el supermercado suelen venir repletos de azúcares añadidos, conservantes y grasas de baja calidad. Al final, si miramos las etiquetas de los botes, se nos quitan las ganas de darnos ese pequeño capricho diario en verano.

Por suerte, preparar tus propios postres cremosos en casa con ingredientes totalmente naturales es una alternativa magnífica y muy saludable. El mercado de los pequeños electrodomésticos ha mejorado una barbaridad, permitiendo que cualquiera pueda convertirse en un auténtico maestro heladero sin salir de la cocina. Solo necesitas fruta fresca, un poco de leche o yogur, y dejar que la tecnología haga el resto del trabajo.

Pues bien, la heladera Gelacy 1200 Touch de Cecotec se encuentra disponible ahora mismo en su web oficial por menos de 140 euros. Una inversión excelente si tenemos en cuenta que te vas a ahorrar un buen dinero en la cesta de la compra durante los meses de más calor. Además, es un aparato robusto que vas a amortizar enseguida en cuanto tus amigos o tu familia prueben tu primera receta.

La gran ventaja de este modelo respecto a las opciones baratas de toda la vida es que incorpora su propio sistema de compresor interno. Esto significa que te olvidas por completo del engorro de tener que meter el recipiente en el congelador el día antes. Es llegar, enchufar la máquina, meter la mezcla directamente en el cuenco y pulsar un botón para que empiece la magia.

Como una heladería en tu casa

Su motor tiene una potencia de 110W, una fuerza más que suficiente para mover la masa a medida que va ganando consistencia y se va enfriando. La marca ha incluido una cuchilla de mezcla fabricada en resina acetálica que asegura una textura totalmente homogénea, fina y sin esos molestos cristales de hielo. En apenas 30 minutos tienes listo un postre espectacular con una textura cremosa de categoría.

Su cubeta tiene una capacidad generosa de 1,2 litros, un tamaño ideal para preparar una cantidad decente para toda la familia de una sola vez. Manejar el aparato es una gozada gracias a su pantalla con display táctil, que resulta muy intuitiva y te permite controlar los tiempos. Desde ahí seleccionas el programa y te olvidas del asunto hasta que termine de trabajar.

Además, la estructura superior viene equipada con una pequeña ventana de control transparente que resulta de lo más útil. Gracias a este detalle, puedes vigilar cómo va cambiando la consistencia de la mezcla sin necesidad de abrir la tapa y romper la cadena de frío. Es perfecto para los más curiosos de la casa, que se quedarán embobados mirando el proceso.

A la hora de recoger la cocina tampoco te vas a encontrar con ningún drama, que suele ser lo peor de este tipo de inventos culinarios. El motor es completamente extraíble, lo que facilita una limpieza de las piezas en un momento bajo el grifo. Al poder lavar cada componente por separado, evitas que se acumulen residuos y alargas la vida útil del aparato.

Se trata de una opción ideal para comer sano, experimentar con sabores originales y sorprender a tus invitados en las cenas veraniegas. Un capricho tonto que se convierte rápidamente en el electrodoméstico estrella del verano en tu casa. Una compra redonda para sobrellevar las altas temperaturas de la mejor manera posible.