He vuelto a correr, y esta cinta que cabe bajo la cama me puede ayudar a coger ritmo

Tener una cinta de correr en casa no es mala idea para invierno y verano, y ahora que he vuelto al 'running' quizás dé el paso.

Ahora que he vuelto a correr después de muchos años en el dique seco por culpa de una lesión de rodilla, reconozco que le estoy cogiendo el gusto otra vez. Normalmente, suelo ir a la pista de atletismo o correr al aire libre por el parque, pero la realidad, y más en este país, es que el clima no siempre acompaña. Cuando llueve a cántaros no hay quien salga, y cuando en pleno verano los termómetros rozan los 40 grados, salir a correr tampoco es muy recomendable.

Ante este panorama, me estoy planteando muy seriamente comprar una cinta para casa, pero claro, no quiero uno de esos armatostes gigantescos de gimnasio que te ocupan media habitación y acaban sirviendo para colgar la ropa.

Necesito algo práctico, y mirando opciones he dado con una que me cuadra a la perfección. Lo mejor de todo es que es plegable, así que puedo guardarla bajo la cama o detrás del sofá sin que moleste, y el precio me parece un regalo, porque apenas supera los 200 euros.

CitySports Pro 2 en 1 Esta cinta para andar y correr es perfecta porque apenas ocupa espacio y se puede plegar fácilmente. 232 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

El concepto de esta cinta es genial porque es un "2 en 1" real. Por un lado, tiene un modo de paseo. Si le bajas los apoyabrazos, la cinta se queda completamente plana. En este modo, puedes colocarla debajo de un escritorio elevable si trabajas desde casa y caminar a un ritmo suave mientras contestas correos o estás en reuniones largas.

Es una forma fantástica de quitarte de encima el sedentarismo del teletrabajo sin enterarte. Por otro lado, cuando levantas la barra frontal y la aseguras, la cinta entra en modo "carrera", permitiéndote subir el ritmo y sudar de verdad.

Y hablando de ritmo, es importante dejar claro qué es y qué no es esta cinta. Cuenta con un motor bastante silencioso que te permite configurar la velocidad desde 1 km/h hasta un máximo de 12 km/h. Para que nos entendamos, 12 km/h es correr a un ritmo de 5 minutos el kilómetro.

Para trotar, hacer series de ligeras o mantener un ritmo de carrera continua moderado, es más que suficiente para la inmensa mayoría de mortales. Sin embargo, hay que ser realistas: no es apta para hacer sprints explosivos o entrenamientos de altísimo rendimiento. Si tu idea es correr a ritmo de maratoniano de élite, esta máquina se te quedará corta, pero para el usuario medio que busca mantenerse en forma o complementar sus salidas en días de mal tiempo, cumple con creces.

La construcción y los detalles también están muy bien pensados para el uso doméstico. La superficie de carrera está formada por una banda de cinco capas que absorbe bastante bien los impactos, algo que mis rodillas agradecen enormemente después del historial de lesiones que arrastran.

Además, es antideslizante, por lo que te sientes seguro al pisar, y aguanta un peso de hasta 120 kg, lo que demuestra que la estructura es robusta a pesar de ser plegable. A nivel de tecnología, no le falta de nada: trae una pantalla LED en la base que te muestra el tiempo, la velocidad, la distancia recorrida y las calorías quemadas, y puedes controlarla tanto con los botones de la barra como con un pequeño mando a distancia o conectándola a su propia aplicación móvil.

Por si fuera poco, tiene altavoces integrados y conectividad Bluetooth. Tiene un soporte específico para poner la tablet o el móvil, así que te pones tu serie favorita, conectas el audio a la cinta y te haces tus cinco o diez kilómetros sin enterarte del tiempo que pasa.