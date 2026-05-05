¿Has visto alguna vez un 73% de descuento en una freidora de aire? Con esta oferta es posible

Esta freidora de aire no es como las demás: tienes dos compartimentos independientes y además ha tirado su precio temporalmente.

Cocinar para toda la familia a veces se convierte en un rompecabezas, sobre todo cuando unos quieren patatas y otros algo de carne. Esta freidora de aire de MasterPro llega para solucionar ese dilema con sus dos zonas independientes. Es una gozada ver cómo puedes preparar un menú completo sin tener que esperar a que termine una tanda para empezar la siguiente.

La capacidad total es de 9 litros, repartidos en dos cestas de 4,5 litros cada una que funcionan de maravilla. No son los típicos cajones pequeños donde apenas cabe nada, sino que tienen espacio suficiente para raciones generosas. Al ser antiadherentes, te olvidas de ese suplicio que es fregar restos pegados después de cada cena, lo cual se agradece muchísimo.

Pues bien, lo más impactante de todo es que ahora mismo está disponible por menos de 70 euros en la web de MediaMarkt. Estamos hablando de un descuento del 73%, una cifra que me parece una auténtica locura para un aparato de estas características. Es de esos chollos que ves y tienes que mirar dos veces para creértelo, porque el ahorro es brutal.

El secreto de estos aparatos está en la tecnología Hot Air, que básicamente hace que el aire caliente circule con muchísima fuerza. Gracias a este flujo constante, los alimentos quedan crujientes por fuera y muy jugosos por dentro usando un 85 por ciento menos de grasa. Al final, acabas comiendo mucho más sano sin renunciar a ese sabor que tanto nos gusta de los fritos.

Versátil y con programas automáticos

Viene equipada con once programas distintos que te facilitan la vida un montón, ya sea para hacer unas alitas de pollo o una pizza rápida. Solo tienes que elegir el modo adecuado en su panel y ella se encarga de ajustar el tiempo y el calor necesarios. Es ideal para esos días en los que vas con prisas y no quieres estar pendiente del reloj de la cocina.

Aparte de las clásicas patatas, puedes preparar desde gambas hasta costillas o incluso un asado de carne en su punto justo. También tiene una función muy útil para mantener el calor, por si alguien llega tarde a comer y quieres que su plato siga perfecto. La versatilidad que ofrece tener dos compartimentos es, sinceramente, un cambio total en la rutina culinaria.

Aunque los programas automáticos funcionan genial, siempre tienes la opción de personalizar los ajustes a tu gusto si eres de los que prefiere controlar cada detalle. Puedes variar los grados y los minutos de forma manual para que cada receta salga exactamente como a ti te gusta. Es muy intuitiva de usar, así que no hace falta ser un experto para pillarle el truco rápido.

El diseño es moderno y los materiales se sienten bastante resistentes, con esas cestas de aluminio que aguantan bien el trote diario. Al ser un modelo doble, ocupa algo más de espacio que las pequeñas, pero lo compensa con creces por lo mucho que ahorras en tiempo. Es una pieza que luce bien en cualquier encimera y que invita a experimentar con platos nuevos cada semana.

Al final, lo que importa es que cocinar se vuelve algo mucho más fácil y divertido, permitiéndote comer rico de forma bastante más equilibrada. Es un avance culinario que se nota en el día a día, sobre todo cuando ves lo rápido que se prepara todo. Sin duda, tener una herramienta así en casa marca un antes y un después en la organización de las comidas.