Gran capacidad sin que tiemble tu factura de la luz: el congelador de Cecotec que no sabias que necesitabas

Quedarse sin sitio en el congelador de la nevera es uno de los problemas del primer mundo, pero con este congelador vas a olvidarte de él para siempre.

Tener un espacio extra para guardar comida se vuelve una necesidad cuando organizas las compras del mes o te apasiona preparar tus menús con antelación. El congelador Bolero CoolMarket Chest de Cecotec es una opción interesante para resolver este problema de almacenamiento gracias a su diseño pensado en la practicidad diaria.

Con su capacidad de 293 litros, este electrodoméstico es un aliado para familias numerosas o para quienes gestionan pequeños negocios que requieren conservar gran cantidad de víveres. Su construcción busca optimizar cada rincón, permitiendo que la gestión del inventario sea algo ordenado y eficiente durante todo el año.

Puedes encontrar este congelador en la web oficial de Cecotec por un precio de 338 euros. Es una alternativa bastante competitiva si valoras la utilidad de un equipo de gran volumen, capaz de adaptarse a distintos ritmos de vida sin ocupar demasiado tiempo en su mantenimiento.

Lo curioso de este modelo es su función dual, que te da libertad para usarlo como congelador o como frigorífico según lo que necesites en cada momento. Esta flexibilidad es un punto a favor para quienes buscan un equipo versátil que pueda cambiar su propósito de uso cuando las circunstancias lo exigen.

Un congelador que mira por tu factura de la luz

Para enfriar de manera uniforme, emplea una tecnología de conductos que busca maximizar la transferencia térmica. Esto ayuda a que el equipo trabaje con un consumo eléctrico equilibrado, manteniendo la clase energética D, lo cual es un aspecto positivo para quienes vigilan el gasto en la factura de la luz.

El sistema de puerta es otro detalle ergonómico, ya que se mantiene abierta en cualquier ángulo entre 30° y 80°. Además, el cierre asistido ayuda a que el sellado sea siempre correcto, evitando que se pierda el frío acumulado, algo fundamental cuando abres el arcón con frecuencia durante el día.

El control de temperatura se gestiona de forma mecánica mediante un mando giratorio, lo que aporta una fiabilidad muy alta por su simplicidad. También incluye un modo de congelación intensiva, ideal para preservar los nutrientes y la textura de los alimentos frescos en cuanto los introduces en el aparato.

Pensando en la organización, el interior viene equipado con una cesta extraíble que facilita el acceso a los productos que quedan en la parte inferior. De esta forma, encontrar lo que buscas no se convierte en una tarea pesada, manteniendo todo a mano siempre que te haga falta cocinar.

El equipo incorpora una alarma que detecta si la temperatura interna sube demasiado. Esto aporta una capa extra de seguridad para que tus productos se mantengan en las condiciones adecuadas y no tengas que preocuparte por posibles pérdidas de comida si ocurre algún descuido con la tapa.