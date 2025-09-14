Hago ejercicios de fuerza, pero no con pesas: estas gomas me ayudan a entrenar siempre y en cualquier sitio

Las gomas son una alternativa perfecta para entrenar estés donde estés, incluso de viaje o de vacaciones.

El ejercicio de fuerza nunca ha dejado de estar de moda, pero sus beneficios están cada vez más claros, sobre todo para personas de mediana edad en adelante que quieren no solo mantenerse en forma, sino también mantenerse sanos.

Los gimnasios son el templo de este tipo de actividad, está claro, y las mancuernas son su elemento principal, pero tengo que decir que por mi parte nunca me gustaron demasiado, ni me ha gustado tampoco tener que esperar para usar máquinas. Fue uno de los motivos por los que acabé pasándome a la alternativa: las gomas elásticas.

Estas bandas flexibles llegaron a mi vida como vía para ir recuperando poco a poco una lesión muscular en el hombro, fortaleciendo la musculatura de la zona, pero la verdad es que son tan versátiles que se han quedado para siempre. Ya las uso para hacer prácticamente cualquier tipo de ejercicio de fuerza sin problemas. Solo necesito algo en lo que engancharlas y listo.

Su versatilidad hace que sean ideales para hacer ejercicio en un gimnasio, en casa o incluso de vacaciones, y eso les sonará bastante a los que practican calistenia, otra disciplina muy de moda.

Lógicamente, tienen sus limitaciones y no puedes configurar tan al detalle la resistencia, pero puedes combinar varias bandas y agarrarlas de distinta manera para ajustar más o menos la resistencia que van a ofrecer. Poco a poco se les va cogiendo el truco.

No faltan opciones a la venta en casi cualquier tienda, ya sea Amazon, AliExpress, Decathlon y más, con pocas variaciones entre ellas, así que tienes bastante para elegir.

Puedes engancharlas a un agarre pegado al suelo para hacer bíceps, o uno arriba para hacer tríceps, contracción de pecho, ejercicios de hombro y hasta distintos ejercicios de piernas, solo tienes que ir probando y, por qué no decirlo, echarle imaginación.

Plataformas como YouTube están también llenas de vídeos con rutinas de distintos entrenadores y preparadores para que puedas sacarle el máximo partido a estas gomas en el día a día, que además apenas ocupan espacio y puedes transportar en una pequeña bolsita allá donde vayas.

Personalmente, las que uso no son las que son enteramente plásticas, más recomendables para yoga o pilates, sino las que vienen con agarre y mosquetones, que sí permiten mucha más comodidad a la hora de hacer musculación.