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Ni un gasto extra este septiembre: esta aparato te ayuda a ahorrar en la factura de la luz

Estas son las ayudas públicas para ahorrar en la factura de la luz este invierno
Estas son las ayudas públicas para ahorrar en la factura de la luz este inviernoAITOR DIAGO / Getty Images
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Noticia

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Angela Montañez

Un medidor de consumo que convierte sospechas en cifras: enchufas, ves cuánta luz gasta cada aparato y ajustas hábitos. Menos adivinar, más ahorro en casa.

Septiembre trae rutina, colegios, vuelta a la oficina... Y la primera factura tras el verano. Si alguna vez te has preguntado por qué sube cuando no has hecho nada raro, la respuesta suele estar en pequeños consumos que pasan desapercibidos: stand-by, programas poco eficientes o aparatos que se quedan encendidos más horas de la cuenta.

Para poner orden no hace falta sacarse un máster eléctrico. Un medidor de consumo se enchufa entre el aparato y la pared y te dice, en cristiano, cuántos vatios está tragando ahora mismo y cuánta energía (kWh) acumula con el tiempo. Con ese dato y el precio del kWh de tu tarifa, tomas decisiones: qué apagar, qué programar por la noche y qué conviene cambiar por algo más eficiente.

Ahí entra el medidor de consumo eléctrico Vinabo, un modelo compacto con pantalla LCD, vigilancia de sobrecargas y varios modos de lectura que te ayudan a entender en minutos dónde se te está yendo el dinero. Lo tienes por tan solo 12,99 euros en Amazon.

Medidor de consumo eléctrico Vinabo

Medidor de consumo eléctrico Vinabo

  • Medidor de consumo con pantalla clara y 7 modos: potencia, kWh y coste. Alarma de sobrecarga 16A/3680 W, memoria con batería y uso simple para domar vampiros eléctricos ya!
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Datos claros para decisiones rápidas

La gracia del Vinabo es que lo ves todo a la vez: potencia instantánea en W para detectar picos (hola, secadora), energía acumulada en kWh para saber cuánto costó esa tanda de lavadoras, e incluso mínimos y máximos para identificar comportamientos raros. Si le dices cuánto pagas por kWh, calcula el coste de cada uso. Ya no discutes con tu pareja sobre el modo "eco": lo medís y punto.

La protección de sobrecarga (16 A / 3680 W) añade tranquilidad con aparatos potentes. Si te pasas, el medidor avisa con un "OVERLOAD" bien visible y corta para proteger el equipo. Útil si vas a medir hornos, secadoras o estufas eléctricas y no quieres jugar a la ruleta rusa.

Además de potencia y energía, muestra voltaje, corriente, frecuencia y factor de potencia. Este factor de potencia te chiva si un equipo está pidiendo más de lo que rinde (típico en algunos alimentadores viejos), y la frecuencia/voltaje ayudan a descartar problemas de suministro cuando algo se comporta raro. Y con su batería de respaldo, mantiene precio y modo aunque lo desenchufes.

Ahorro
Cómo ahorrar en la factura de la luz: si tienes 8 euros puedes hacerlo comprando este dispositivo

Más allá de septiembre: hábitos que se quedan

Empieza por los vampiros: tele, consola, barra de sonido, router extra, cargadores que se quedan al sol. Mide en reposo y suma. A veces el stand-by de tres cacharros es un café al mes. Solución: regleta con interruptor o enchufe programable. El medidor te dirá cuánto ahorras al cortar por las noches.

Sigue con lavadora y lavavajillas. Compara un ciclo rápido con uno eco (sorpresa: lo eficiente suele ser menos sexy pero gasta menos) y mira qué ocurre si programas a horas valle. Con el precio del kWh metido, el Vinabo te hace la cuenta por ti. Lo mismo con la secadora: mide un ciclo y plantéate tender 20 minutos antes para quitar humedad y reducir el tiempo de máquina.

No te olvides de la climatización. Un split en modo "auto" puede estar haciendo cosas raras; con el medidor verás la potencia real cuando baja un grado más (y si compensa). En la cocina, mide el horno frente a una freidora de aire para recetas pequeñas: quizá descubras que no necesitas precalentar medio piso para dos raciones.

El objetivo no es volverse loco, sino crear una lista corta de decisiones inteligentes: qué regletas apagas siempre, qué ciclos usas y en qué horarios. El medidor convierte la intuición en rutinas. Pero recuerda que no ahorra por sí mismo; te da el mapa. El ahorro llega cuando cambias pequeñas cosas: bajar un grado la calefacción y subir un punto el jersey, evitar que la tele duerma encendida, o cocinar varias cosas seguidas aprovechando el calor residual. Verlo en números anima (y mucho) a mantener el hábito.

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