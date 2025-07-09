El Garmin Fenix 8 tiene un hermano menor, y ahora cuestá casi la mitad

El Fenix E es una versión "reducida" de su hermano mayor, pero con el mismo potencial para el deporte.

El elevado precio del Fenix 8 hace que el Garmin Fenix E, su hermano menor, sea una mejor opción para muchos.

Correr ya no es suficiente, ni nadar, ni montar en bici: a estas alturas de la película, hay que tener todos los datos de rendimiento y las métricas en tiempo real, y cuanto más precisas mejor. Esto ha hecho que el sector de los relojes deportivos viva un auténtico boom de ventas.

De todas las marcas, es Garmin la referencia, y en concreto el Fenix 8, su modelo más avanzado y más caro. Como ronda los 1.000 euros, es inaccesible para mucha gente, pero por suerte la propia marca lo sabe y vende una versión 'lite' del mismo, el Fenix E.

Garmin Fenix E Este reloj deportivo con GPS y batería para más de una semana presume de tener los sensores más precisos del sector.

El precio es mucho más bajo ahora con motivo del Amazon Prime Day, un evento que está ya en marcha y que ha dejado auténticas gangas en todos los sectores, también para runners y triatletas.

Por supuesto, como siempre, tienes que tener cuenta Prime para beneficiarte de este descuento, que no está nada mal y que deja el Fenix E a su precio histórico más bajo.

El reloj que evalúa tu estado y tu rendimiento en tiempo real

Garmin Fenix E puede convertirse prácticamente entrenador invisible que analiza cada detalle de tu rendimiento, te sugiere rutas, te guía en la mejora y te ayuda a entender cómo responde tu cuerpo al esfuerzo diario.

Es todo lo que ofrece su hermano mayor, aunque evidentemente con renuncias en ciertas especificaciones, como las llamadas o la carga solar, entre otras cosas, detalles que no diluyen el rendimiento deportivo.

El Fenix E monitoriza tus pulsaciones en tiempo real, el VO2 máximo, evalúa la carga de entrenamiento y calcula la recuperación necesaria, para que sepas cuándo puedes exigirte más o cuándo conviene descansar. Esta información es vital para evitar el sobreentrenamiento y maximizar el rendimiento, ya que cada persona responde de manera diferente a los estímulos deportivos.

El procesamiento de datos es uno de los puntos fuertes del Fenix E. Utiliza algoritmos avanzados para analizar la calidad del sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el nivel de energía del cuerpo, ofreciendo un informe matutino personalizado que resume cómo te encuentras física y mentalmente.

Este informe es clave para planificar el entrenamiento del día, ya que te orienta sobre si es momento de hacer un esfuerzo intenso o de optar por una sesión ligera. Además, el reloj te ayuda a controlar el estrés, la hidratación y la saturación de oxígeno en sangre, factores que influyen directamente en la capacidad de recuperación y el rendimiento.

Para quienes buscan variedad en sus entrenamientos, el Garmin Fenix E propone rutas dinámicas de ida y vuelta: solo tienes que indicar la distancia que deseas recorrer, y el reloj te sugerirá diferentes opciones para que cada salida sea distinta y divertida.

Esto es especialmente útil para quienes entrenan en la ciudad y buscan evitar la monotonía. Además, la navegación es precisa gracias a la incorporación de varios sistemas de posicionamiento, así como sensores de altitud, barómetro y brújula electrónica, que te permiten explorar cualquier terreno con seguridad.

Uno de los aspectos más interesantes para los deportistas es la función de predisposición para entrenar, que analiza la calidad del sueño, la recuperación y la carga de entrenamiento acumulada, y te asigna una puntuación diaria. Si la puntuación es baja, el reloj te recomendará descansar o hacer una sesión suave; si es alta, te animará a aprovechar tu mejor estado para batir tus marcas.

Decenas de deportes y funciones de smartwatch

El Fenix E también destaca por sus funciones específicas para diferentes deportes. Puedes elegir entre una amplia variedad de perfiles preinstalados, como running, natación, ciclismo, senderismo, esquí, remo y muchos más.

Cada perfil está optimizado para ofrecerte las métricas más relevantes de cada disciplina, lo que te permite analizar tu técnica, mejorar la eficiencia y evitar lesiones.

Por ejemplo, los corredores pueden controlar la cadencia, el tiempo de contacto con el suelo y la longitud de zancada, mientras que los nadadores pueden analizar la eficacia de sus brazadas y el tiempo por vuelta.

La experiencia de usuario se completa con funciones de estilo de vida activo, como pagos sin contacto, almacenamiento de música y notificaciones inteligentes, que permiten mantenerte conectado sin tener que recurrir al móvil durante la actividad física.