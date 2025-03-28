Las gafas de sol de Hawkers vuelven a su precio más bajo en meses: monturas de colores y cristales polarizados desde 15 euros

Las Hawkers One Polarized son uno de los modelos más icónicos de la marca, con lentes polarizadas y monturas de colores para todos los gustos. Ahora, han vuelto a su precio más bajo en meses.

Las gafas de sol no son solo un complemento de moda, sino una herramienta para proteger la vista de la radiación ultravioleta. Especialmente en los meses más soleados, contar con unas lentes de calidad es clave para evitar deslumbramientos y mantener una visión cómoda.

Hawkers se ha consolidado como una de las marcas más populares en este segmento, destacando por su combinación de diseño atractivo, materiales resistentes y precios competitivos. Sus gafas son accesibles para quienes buscan una alternativa de calidad sin gastar una fortuna, con monturas ligeras y lentes polarizadas que mejoran la experiencia visual.

Si estabas pensando en renovar tus gafas o en hacerte con un par extra para distintas ocasiones, este es un buen momento. Ahora, las Hawkers One Polarized, uno de los modelos más icónicos de la marca, están disponibles a un precio más bajo de lo habitual, con múltiples combinaciones de colores para elegir.

Un diseño icónico de lentes polarizadas



Estas gafas de sol polarizadas ofrecen una visión sin reflejos y contraste natural de colores. Hawkers

Las Hawkers One Polarized son uno de los modelos más vendidos de la marca y no es difícil entender por qué. Se trata de unas gafas de sol con diseño unisex, fabricadas en un material ligero pero resistente, con lentes polarizadas que reducen reflejos y mejoran el contraste de los colores. Esto no solo aporta comodidad a la vista, sino que también es ideal para actividades al aire libre, como conducir, hacer deporte o pasear por la ciudad sin molestias en los ojos.

Su montura está hecha en TR90 con el sello de EMS, un nylon de alta calidad que proporciona flexibilidad y resistencia, lo que las hace perfectas para el uso diario. Además, cuentan con una bisagra rotativa de alta calidad que permite un ajuste cómodo y duradero. Su diseño es atemporal, por lo que combinan fácilmente con cualquier look y pueden convertirse en un accesorio de uso frecuente durante todo el año.

A nivel de protección, las lentes cuentan con filtro UV400, lo que significa que bloquean el 100 % de los rayos ultravioleta. Además, al tratarse de una categoría 3, ofrecen una gran reducción de la intensidad lumínica, ideal para días muy soleados o para entornos con alta exposición a la luz, como la playa o la montaña.

Una apuesta segura para cualquier ocasión



Uno de los grandes atractivos de las Hawkers One Polarized es la amplia variedad de colores y acabados disponibles. Desde opciones clásicas como el negro o el carey hasta monturas translúcidas o con toques más vibrantes, hay combinaciones para todos los estilos. Esto las convierte en un accesorio versátil, fácil de adaptar tanto a un look casual como a una ocasión más formal.

Otro punto a favor es su ligereza y comodidad. Gracias a su construcción en materiales de calidad, resultan cómodas de llevar durante largos periodos sin que resulten molestas en la nariz o las orejas. Su diseño ergonómico y la flexibilidad de la montura hacen que se adapten bien a distintos tipos de rostro, asegurando un ajuste firme sin sensación de presión.

Si buscas unas gafas de sol que ofrezcan un buen equilibrio entre calidad, diseño y precio, este modelo es una opción interesante. Además, la marca incluye una funda de microfibra y una caja para almacenarlas y transportarlas sin riesgo de arañazos o daños.