Fútbol y series sin cortes: con este cable tu TV puede tener internet a toda velocidad

El WiFi es, a día de hoy, el método de conexión habitual en la mayoría de los hogares. Es cómodo, llega a varios sitios a la vez y no tienes que andar tirando cables. El problema es que no es ni la opción más estable ni la que más aguanta cuando la casa se llena de dispositivos conectados. El móvil, el portátil, la tablet, el altavoz inteligente, la bombilla y el robot aspirador compiten todos por el mismo ancho de banda, y cuando esto pasa, la señal empieza a repartirse y la conexión que en teoría era buenísima se convierte en algo bastante menos fiable de lo que debería.

Justo en ese momento, si intentas ver un partido de fútbol en streaming o una serie en resolución 4K, la cosa se puede torcer. La solución más eficiente, más estable y más barata de lo que parece es también la más antigua: un cable de red.

Conectar un dispositivo directamente al router mediante un cable Ethernet elimina de un plumazo todos esos problemas de interferencias, distancia y congestión que arrastra el WiFi. La señal va de punto a punto sin competir con nada, sin que las paredes la absorban y sin depender de que ningún vecino tenga el mismo canal que tú. La latencia baja, la velocidad se estabiliza y los microcortes que tanto desesperan dejan de existir.

Ahora bien, si ya te vas a molestar en usar un cable, tiene todo el sentido elegir bien cuál. Y aquí entra en juego el cable de Categoría 8, el estándar más moderno y potente para uso doméstico. Un cable Cat8 soporta velocidades de hasta 40 Gbps y frecuencias de hasta 2000 MHz, lo que lo convierte en el más preparado del mercado para lo que venga en los próximos años.

Evidentemente, en casa nadie tiene contratada una conexión de 40 Gbps ahora mismo, pero la ventaja de un Cat8 no es solo la velocidad bruta, sino también la calidad del blindaje. Al estar completamente apantallado frente a interferencias electromagnéticas externas, la señal que llega al dispositivo es más limpia y constante que con categorías anteriores.

Dicho esto, vale la pena dejar claro dónde tiene sentido usar un cable así. En el móvil, obviamente, no puedes enchufarlo porque los teléfonos no tienen puerto Ethernet nativo. Pero en el televisor es una historia completamente distinta. La mayoría de los Smart TV actuales tienen entrada de red, y conectarlos directamente al router con un cable Cat8 marca la diferencia cuando intentas ver contenido en 4K HDR en plataformas como Netflix, Disney+ o Prime Video, que requieren velocidades sostenidas por encima de los 25 Mbps sin fluctuaciones.

Con WiFi, aunque tu línea vaya de sobra, cualquier pico de demanda en la red doméstica puede provocar una caída momentánea de velocidad que tu televisor interpreta como buffering. Con el cable, eso no pasa.

Las consolas son el otro gran beneficiado. Una PlayStation o una Xbox conectada por cable a un Cat8 nota el cambio de forma casi inmediata: las partidas online van más fluidas, la latencia se reduce y las descargas de actualizaciones o juegos nuevos se completan en menos tiempo. Para alguien que juega de forma habitual, enchufar la consola al router es uno de esos ajustes que debería hacerse desde el primer día.

Y aquí llega el argumento que más pesa: el precio. Un cable de red Cat8 de tres metros es realmente barato. Si necesitas uno más largo para cruzar el salón, un cable de cinco o diez metros sigue moviéndose en cifras ridículas comparadas con lo que aporta.