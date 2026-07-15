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La fiesta más refrescante de Madrid ya está aquí: las mejores pistolas de agua para la Batalla Naval de Vallecas

Refrescarse con una pistola de agua es un clásico del verano.
Refrescarse con una pistola de agua es un clásico del verano.Amazon
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Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Jose Gallardo

La Batalla Naval de Vallecas ya está aquí y no hay mejor forma de prepararse que con una flamante pistola de agua, y las de esta lista son muy top.

La Batalla Naval de Vallecas nació en 1981 cuando unos jóvenes usaron bocas de riego contra el calor, transformándose en una fiesta oficial en 1982 gracias a la Cofradía Marinera. Hoy es una masiva fiesta vecinal madrileña que cada julio transforma el asfalto en un mar popular, solidario y festivo, donde miles de personas de todas las edades se mojan bajo un ambiente de utopía, vecindad y activismo social.

Eso sí, para disfrutar este frenesí de camiones cisterna, mangueras y cubazos desde los balcones, un lanzador de agua potente es clave. Elegir un modelo con buen alcance, presión constante y gran depósito te permite jugar a distancia, esquivar ataques y aguantar más tiempo sin recargar continuamente en los puntos de abastecimiento públicos.

En este artículo te ofrecemos una lista con varios modelos de pistolas de agua modernas disponibles en Amazon, todas ellas perfectas para disfrutar de una de las fiestas más populares de Madrid. Elijas la que elijas no te equivocarás, y lo mejor es que todas ellas cuentan con envío gratuito para clientes Prime.

Pistola de agua MOZOOSON - 12,99€
​Pistola de agua XXL - 15,99€
Pistola de agua de Spider-Man - 15,99€
​Pistola Hasbro Nerf Super Soaker Flip Fill - 10€
​Pistola de agua Super Shooter - 16,99€

Pistola de agua MOZOOSON

Pistola de agua MOZOOSON
Pistola de agua MOZOOSONAmazon

Esta pistola de agua es ideal para niños de 3 a 6 años en la piscina o el jardín. Fabricada con plástico grueso no tóxico, destaca por su diseño ligero de 36,8 x 18 x 4,8 cm. Su estructura con soldadura dieléctrica evita fugas y protege las manos de los pequeños. Además, sirve para ahuyentar mascotas del jardín de forma respetuosa y segura.

Sorprende por su gran capacidad de 750 ml y un potente sistema de bombeo. Alcanza un rango de disparo de 8 a 10 metros si se usa a 45 grados y se llena al 90%. Es una alternativa económica y divertida para iniciarse en batallas acuáticas, recordando no apuntar a los ojos.

Pistola de agua MOZOOSON

​Pistola de agua XXL

Pistola de agua XXL
Pistola de agua XXLAmazon

Ideal para la playa o cumpleaños infantiles, esta pistola XXL garantiza diversión a lo grande. Su estructura de plástico robusto mide 32,5 cm de longitud y resiste juegos intensos. Está diseñada para que niños desde los 3 años la sujeten con total comodidad en cualquier fiesta veraniega.

Su potente mecanismo de bombeo genera un chorro firme para duelos llenos de acción. Incorpora un amplio tanque que reduce las recargas y prolonga el juego con familiares o amigos. Es un modelo duradero, muy fácil de manejar y perfecto para regalar este verano.

Pistola de agua XXL

Pistola de agua de Spider-Man

Pistola de agua de Spider-Man
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Este modelo equilibra a la perfección autonomía y alcance con su depósito de 800 ml. Su gran ventaja es el diseño de boca ancha, que permite una recarga exprés en solo 3 segundos. Es el regalo veraniego ideal para asegurar largas sesiones de juego en la piscina.

Su funcionamiento es muy sencillo: basta con llenar, bombear aire y disparar hacia tus oponentes. Su sistema de presión logra proyectar el agua a una distancia de entre 8 y 10 metros. Totalmente llena ofrece hasta 50 disparos continuos, aportando una enorme ventaja táctica en combate.

Pistola de agua de Spider-Man

​Pistola Hasbro Nerf Super Soaker Flip Fill

Pistola Hasbro Nerf Super Soaker Flip Fill
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La prestigiosa Nerf presenta la Super Soaker Flip Fill, el lanzador definitivo para exteriores. Destaca en exclusiva por ofrecer cuatro modos de disparo: chorro fino, grueso, disperso o en abanico. Esto permite cambiar de estrategia al instante y sorprender a tus rivales en el jardín.

Para respaldar esta versatilidad, incluye un generoso depósito de 800 ml para no tener que estar recargando todo el tiempo. Su tapa grande con sistema de apertura rápida permite rellenar el tanque en pocos segundos. Un modelo robusto con sello de calidad, diseñado para empapar al máximo al enemigo.

​Pistola Hasbro Nerf Super Soaker Flip Fill

​Pistola de agua Super Shooter

Pistola de agua Super Shooter
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Este potente pistola fabricada con ABS de alta calidad está diseñada para niños desde los 6 años. Cuenta con un sellado hermético antifugas y una estructura segura sin bordes afilados. Su gran innovación es que permite añadir 500 ml de cubitos de hielo para disparar agua helada.

Su tanque tiene capacidad para 900 ml, lo que rinde unos 100 disparos por carga. Gracias a su potente bomba de aire, el chorro alcanza fácilmente objetivos situados a 8 o 10 metros. Es perfecta para la playa, recordando siempre evitar los impactos en los ojos.

​Pistola de agua Super Shooter
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