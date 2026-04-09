Evita las colas de Lidl: la hidrolimpiadora estrella tiene equivalente fuera, y es más barata

Una hidrolimpiadora es fundamental para lavar el coche, la piscina o el patio.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Lidl vende una hidrolimpiadora Parkside que causa furor, pero hay otras opciones también muy competitivas.

Lidl vende una hidrolimpiadora Parkside que amenaza con crear colas en sus tiendas y, desde luego, con agotar unidades rápido, algo que no es la primera vez que ocurre con sus productos de marca propia.

El motivo del previsible éxito de este aparato de limpieza es, primero, el precio. Cuesta solo 94,99 euros, una cifra competitiva para un producto que a mucha gente puede dar un apaño importante en su día a día.

Es buen precio viendo cómo se mueve este sector, sí, pero no está libre de competencia, porque sin ir más lejos la española Cecotec tiene una alternativa muy seria con la HydroBoost 1400 EasyGo, que cuesta solo 69 euros y que llega con 1400 W de potencia, 105 bares de presión máxima y un planteamiento muy claro de producto práctico para casa, terraza, coche o jardín.

Hydroboost 1400 EasyGO Esta hidrolimpiadora a presión es perfecta para desincrustar suciedad de todos los rincones, y además a un precio ajustado para los accesorios que tiene. 69,90 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Si lo que buscas es una hidrolimpiadora barata, compacta y suficiente para la mayoría de tareas domésticas habituales, ahora mismo no se puede decir que no tengas opciones para elegir, y entre marcas conocidas y de bastante confianza.

La función de una hidrolimpiadora es bastante sencilla de explicar y bastante agradecida: usa agua a presión para arrancar suciedad incrustada allí donde una manguera normal se queda corta o donde frotar a mano resulta una pérdida de tiempo tremenda.

Sirve para limpiar el coche, aclarar barro en bicicletas, dejar decente una terraza después del invierno, quitar polvo acumulado del mobiliario de jardín o mejorar bastante el aspecto de paredes exteriores, persianas o rincones donde se pega la suciedad con una alegría tremenda.

No hace milagros con manchas imposibles ni sustituye siempre a una limpieza más a fondo, pero sí acelera muchísimo trabajos muy pesados y reduce bastante el esfuerzo físico que normalmente implican. Por eso una hidrolimpiadora buena, incluso siendo básica, suele acabar usándose más de lo que parece cuando la compras.

En el caso concreto de la Cecotec HydroBoost 1400 EasyGo, hablamos de un caudal de hasta 7,1 litros por minuto, es decir, unos 426 litros por hora, unas cifras que la colocan claramente en la zona de uso doméstico versátil.

No es una bestia pensada para limpiar fachadas enormes o superficies muy castigadas durante horas, pero sí encaja muy bien en lo que necesita la mayoría de usuarios: coche, patio, terraza, herramientas, llantas, muebles de exterior y suciedad acumulada normal en casa.

De hecho, Lidl explica en su propia guía de compra que el rango entre 110 y 140 bares es el habitual para lavar coches o terrazas, así que los 105 bares de la Cecotec se quedan muy cerca de esa franja útil y razonable para tareas comunes sin dispararse en agresividad ni precio.

También suma bastante su planteamiento de producto cómodo. Cecotec destaca su peso reducido, el diseño con ruedas y asa, y un radio de acción de 11 metros para poder moverte con más libertad mientras limpias, algo muy importante porque este tipo de aparato pierde gran parte de la gracia. La manguera de alta presión es de 3 metros, integra sistema iClick para conectar y desconectar rápido la manguera o la lanza, y además monta carrete, lo que ayuda bastante a guardarla mejor.

Luego están los accesorios, y aquí también viene bastante apañada para lo que cuesta, ya que no compras solo la máquina, sino un pequeño kit bastante completo para adaptar la limpieza a distintas superficies y suciedades sin tener que empezar a sumar accesorios aparte desde el primer día.