Este accesorio de 3 euros puede salvarte la vida: en caso de accidente, no deberías tenerlo lejos

En caso de accidente, es común que el cinturón y la puerta queden bloqueados. Este accesorio es fundamental para liberarte.

Estamos muy acostumbrados a ver elementos de seguridad en el transporte público, como los martillos para romper las ventanillas en los autobuses, pero rara vez pensamos en tener algo similar en nuestro propio coche. Damos por sentado que con el airbag, el cinturón, la baliza V16 y el chaleco reflectante ya estamos cubiertos.

Sin embargo, en una situación de emergencia, esos segundos después de un accidente pueden ser cruciales, y hay herramientas que, literalmente, pueden marcar la diferencia entre un susto y una tragedia. No hablamos de un extintor aparatoso ni de un botiquín de cirujano, sino de un pequeño accesorio que cuesta menos que un menú del día y que podría salvarte la vida a ti y a los tuyos.

Martillo cortador de cinturón de seguridad Este accesorio es un 2x1 para seguridad en tu coche, extremadamente útil en caso de accidente. 3 euros en AliExpress * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Imagina la peor de las situaciones: has tenido un accidente, el coche ha volcado o ha caído al agua. Las puertas están atascadas, y el cinturón de seguridad, ese elemento que te ha salvado la vida, ahora te mantiene atrapado.

El sistema eléctrico puede haber fallado, por lo que las ventanillas no bajan. En ese momento, tener a mano una herramienta como este pequeño dispositivo de emergencia es fundamental. Es un 2 en 1 increíblemente eficaz: por un lado, es un cortador de cinturones y, por otro, un rompedor de cristales. Y lo mejor es que su diseño está pensado para funcionar bajo presión.

El funcionamiento es de una simpleza extrema. Para romper la ventanilla, solo tienes que presionar el cabezal del dispositivo contra una de las esquinas del cristal. En su interior, un mecanismo de resorte de alta presión libera un percutor de acero de tungsteno con una fuerza descomunal, haciendo que el cristal templado de la ventanilla estalle en mil pedazos al instante.

No hay que hacer fuerza ni golpear repetidamente. Es un simple gesto de presión, tan fácil que hasta un niño podría hacerlo. Esto es vital, ya que después de un impacto, puedes estar herido, desorientado o en una posición que te impida moverte con libertad.

La otra función es igual de importante. En el extremo opuesto, protegido para evitar cortes accidentales, se encuentra una cuchilla de acero inoxidable afiladísima. Si el mecanismo del cinturón se ha bloqueado, solo tienes que enganchar la guía de la cuchilla en el borde del cinturón y tirar.

Lo cortará limpiamente en un segundo, liberándote del asiento. Es un sistema seguro y eficaz, diseñado para que no puedas cortarte un dedo por error, pero que sea implacable con la resistente tela del cinturón.

Este pequeño salvavidas es tan compacto que parece un llavero. Puedes llevarlo junto a las llaves del coche, colgarlo del espejo retrovisor, o guardarlo en la guantera o en los compartimentos de las puertas.

Lo ideal, y esto es un consejo que todos deberíamos seguir, es tener varios repartidos por el coche, al alcance de cada pasajero. Porque en una emergencia, no sabes quién va a poder reaccionar, y tener una de estas herramientas a mano para cada persona aumenta exponencialmente las posibilidades de salir ilesos.

Además, está fabricado con materiales duraderos, es resistente al agua y puede funcionar incluso bajo el agua, algo crucial si el coche se sumerge.