Esta tabla de pilates es perfecta para tener en casa: cabe en cualquier rincón y es multifunción

Pilates y yoga son dos actividades muy recomendables, y lo bueno es que puedes hacerlas en casa.

El pilates es uno de esos ejercicios que mejor envejecen con el tiempo, y es que funciona para casi todo el mundo, da igual la edad o el punto de forma en el que estés. Es una actividad muy recomendable para mantener la movilidad, ganar flexibilidad y trabajar el cuerpo de una forma bastante amable, sin necesidad de machacarte en el gimnasio.

De hecho, con una esterilla y poco más ya puedes empezar, que es parte de su encanto. Pero claro, cuando quieres dar un paso más y tener una rutina algo más completa, una tabla de pilates para hacer ejercicio en casa empieza a tener mucho sentido. Y si además llega con todos los accesorios necesarios por apenas 30 euros, la compra entra directamente en la categoría de ganga útil, de esas que realmente acabas usando día sí y día también.

La tabla de pilates que vende AliExpress está pensada precisamente para eso: para convertir el salón, el dormitorio o cualquier rincón libre en una pequeña zona de entrenamiento sin complicaciones. Lo primero que llama la atención es que se pliega por completo, así que no ocupa apenas espacio cuando terminas.

El planteamiento es muy práctico: la recoges en un segundo, la guardas detrás de una puerta, bajo la cama o en un armario y listo. Además, la estructura se ve compacta, sencilla y bastante limpia, con un diseño que no desentona demasiado si la dejas a la vista unos minutos.

Otro punto que suma mucho es la base antideslizante. Incorpora varias almohadillas de apoyo y zonas de agarre pensadas para dar estabilidad tanto en el suelo como durante el uso. Eso es importante porque una tabla de este tipo no sirve de nada si se mueve o si te hace sentir inseguro en cada repetición.

Lo interesante de esta tabla de pilates para casa es que no se limita a ser una simple superficie para apoyar los pies o las rodillas. Viene con varios accesorios que amplían bastante las posibilidades de entrenamiento. En las fotos se ven dos cuerdas de resistencia, dos asas, una almohadilla para rodillas y una barra multifunción pensada para trabajar el abdomen y otras zonas del cuerpo.

En la práctica eso significa que puedes usarla para ejercicios de core, trabajo de brazos, piernas, glúteos y espalda con bastante variedad, algo que siempre viene bien para no aburrirte al poco tiempo.

También te permite hacer rutinas de tonificación más completas sin necesidad de comprar máquinas más caras ni de montar un gimnasio complejo.

La gran baza de este tipo de tablas de pilates está en que ayudan a entrenar con una postura más controlada y menos agresiva que otros aparatos de fitness más duros. El pilates tiene precisamente esa ventaja: fortalece sin castigar demasiado, mejora la coordinación, activa el abdomen y ayuda a ganar estabilidad.

También hay algo muy interesante en la sensación de uso que transmite. Por lo que se ve en las fotos, esta tabla está pensada para que el ejercicio sea accesible y visualmente claro, sin mecanismos raros ni montaje complicado.