Es tiempo de granizados: esta batidora es potentísima y en verano la vas a amortizar

Con esta batidora no habrá smoothie que se te resista, y lo mejor es que cuesta menos de 100 euros con envío gratis en toda España.

Seguro que más de una vez te ha pasado que, al intentar prepararte un buen batido saludable por la mañana, tu vieja batidora ha empezado a oler a quemado o ha dejado molestos tropezones de fruta sin procesar. Preparar cremas finas o picar ingredientes duros a veces se convierte en una tarea de lo más frustrante si el pequeño electrodoméstico no tiene la fuerza suficiente.

El mercado está inundado de aparatos que prometen texturas sedosas pero que luego se encasquillan en cuanto les echas un par de hielos o un puñado de frutos secos. Para evitar estos dramas culinarios, lo ideal es buscar un equipo que vaya sobrado de revoluciones y que cuente con un diseño de corte avanzado para que se lo trague todo sin rechistar.

Hablemos de lo que cuesta, que al final es lo que define la compra. Ahora mismo tienes la espectacular Grand Katana 2700MAX por menos de 100 euros en la web oficial de Cecotec, un coste fantástico para una máquina de gama alta que te va a solucionar los desayunos y las cenas en un abrir y cerrar de ojos.

La clave de este aparato reside en su abrumadora potencia de 2700 W, que genera una fuerza brutal capaz de pulverizar los alimentos más rebeldes en cuestión de segundos. Se complementa con un sistema exclusivo de 8 cuchillas que giran en sentidos opuestos a 18000 rpm, logrando que la comida se corte en dos direcciones diferentes de forma simultánea.

Hasta 10 velocidades de picado

Toda esta fuerza se controla de manera muy intuitiva a través de una pantalla digital moderna situada en la base del aparato, idónea para vigilar el proceso. Puedes seleccionar manualmente entre sus 10 velocidades integradas para conseguir la textura exacta que requiera tu receta o decantarte por sus programas automáticos para no complicarte la vida.

Dispone de 5 modos predeterminados que vienen de maravilla para el día a día, como las funciones específicas para hacer smoothies sedosos, salsas caseras, picar hielo al punto de nieve o el cómodo programa de autolimpieza. Las fibras de las verduras desaparecen por completo, logrando resultados hasta 9 veces más finos que en los modelos tradicionales de la marca.

La jarra principal cuenta con una capacidad muy generosa de 1,8 L, un tamaño perfecto para preparar raciones familiares de una sola tacada sin tener que hacer tandas. Además, el cristal es totalmente termorresistente, lo que significa que soporta mezclas calientes de hasta 70ºC para que puedas batir tus cremas de verduras recién apartadas del fuego.

En el aspecto de la seguridad han estado bastante finos, incorporando un mecanismo de doble bloqueo que impide que el motor arranque si la tapa o el vaso no están perfectamente encajados en su sitio. Esto evita salpicaduras desastrosas en las paredes de la cocina y garantiza una tranquilidad total mientras los peques de la casa andan trasteando cerca.

Es una oportunidad genial para jubilar ese viejo aparato ruidoso y dar el salto a la tecnología de triturado más bestia del momento. Te llevas a casa una batidora duradera, cuyos componentes principales se pueden meter directamente al lavavajillas y que mantendrá intactos todos los nutrientes de tus recetas gracias a su rapidez extrema.