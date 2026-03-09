Dos meses de Kindle Unlimited gratis: Amazon inaugura su Fiesta de Ofertas con la promoción en su 'streaming' literario

No queda nada para que Amazon de el pistoletazo de salida a una nueva edición de su Fiesta de Ofertas de Primavera en la que, del 10 al 16 de marzo, podremos encontrar descuentos en miles de productos de todas sus categorías. Pero el gigante del comercio online no espera a la medianoche del 10 de marzo para comenzar con las promociones.

De hecho, ya ha activado una buena oportunidad en uno de sus servicios. Se trata de Kindle Unlimited, su streaming literario con miles de títulos para leer. Ahora, Amazon ofrece dos meses gratis de acceso a su catálogo de libros para que puedas enamorarte de todo lo que ofrece.

Este servicio ofrece millones de títulos y revistas para leer en cualquier dispositivo. De hecho, aunque Amazon tiene sus propios libros electrónicos (que seguro tienen alguna buena oferta en este evento), no hace falta tener uno para acceder a la plataforma de lectura.

Solo es necesario descargar la aplicación y crear una cuenta para poder entrar a un universo de lectura insaciable. Y es que con mucha frecuencia hay novedades en la plataforma, donde se pueden encontrar desde títulos clásicos hasta best sellers.

La suscripción a este servicio, que ahora puedes probar gratis durante 2 meses, ofrece lectura ilimitada, por lo que nunca te quedarás sin lectura.

Cuánto cuesta Kindle Unlimited

El precio mensual de la suscripción a Kindle Unlimited es de 9,99 euros. Sin embargo, si nunca has probado la plataforma, ahora puedes probarla gratis durante 2 meses. Después de este periodo de prueba, se renueva automáticamente a ese precio.

Esta cuota da acceso a todos los servicios que ofrece la plataforma, sin tener que pagar por acceder a ciertos títulos y novedades.

Cómo funciona Kindle Unlimited

Darse de alta en este servicio, tanto para la versión de prueba, como para luego poder seguir accediendo, requiere tener una cuenta en Amazon que no tiene por qué ser Prime. De no tenerla previamente, esta cuenta se puede crear desde la web del propio servicio.

Una vez registrado desde la web, accederemos al catálogo de libros disponibles. Ver todos los títulos solo es posible una vez hemos entrado al servicio, pero podemos comprobar si un concreto está dentro de Kindle Unlimited buscándolo en la web de Amazon: si este nos aparece con el icono de Kindle y con un precio de 0,0 euros, está disponible en la plataforma.

Una vez hemos seleccionado el título, solo tenemos que descargarlo en el dispositivo que deseemos, ya sea en Kindle, u otros a través de la app del servicio. Eso sí, aunque descarguemos cualquier propuesta, una vez terminemos el periodo de prueba gratuito y decidamos no renovar o cancelemos nuestra suscripción en algún momento, estos títulos desaparecerán del dispositivo, puesto que son un préstamo de Amazon.