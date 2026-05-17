Dos meses de autonomía: esta Roomba también friega y puedes olvidarte de ella durante semanas

Si quieres un robot limpiasuelos que sea razonablemente barato y muy fiable, éste es uno de los mejores en su rango de precio, y ahora cuesta menos.

Limpiar la casa es de esas tareas que a casi todos nos da una pereza tremenda, especialmente cuando llegas de trabajar y lo último que quieres es ponerte a pasar la mopa. Afortunadamente, la tecnología ha avanzado un montón y ahora tenemos aparatos que se encargan de todo el jaleo mientras nosotros estamos tranquilamente en el sofá. Este modelo de Roomba no solo aspira el polvo, sino que también se encarga de fregar el suelo con una soltura que asusta.

La gran diferencia respecto a otros robots más sencillos es que este amiguito viene con una base que es una auténtica maravilla de la ingeniería doméstica. No solo vacía el depósito de suciedad, sino que también lava y seca las mopas de forma automática para que no tengas que tocarlas tú. Es un alivio olvidarse de ese olor a humedad que suelen dejar los paños mal lavados cuando se quedan puestos en el robot durante varios días.

Ahora mismo puedes encontrar el Roomba Plus 405 Combo por menos de 300 euros en Amazon, un precio que incluye el envío Prime para que te llegue a casa volando. Es una inversión que se amortiza rápido si valoras tu tiempo libre por encima de todo lo demás, ya que te quita una carga de trabajo enorme. Por esa cantidad de dinero, tener un equipo que gestiona los residuos por sí solo durante 75 días es un lujo.

El sistema de navegación que lleva integrado utiliza tecnología LiDAR para entender perfectamente dónde están los muebles y las paredes de tu hogar. No va dando golpes por todas partes como los modelos antiguos, sino que traza filas ordenadas y sabe moverse incluso cuando la habitación está a oscuras. Es curioso verlo trabajar de noche porque parece que tiene ojos propios y evita cualquier obstáculo que te hayas dejado olvidado por el suelo.

Hasta 70 veces más succión que los modelos básicos

En cuanto a la potencia, succiona 70 veces más fuerte que los modelos básicos de la serie 600, lo que se nota especialmente si tienes mascotas en casa. Los pelos de perro o gato suelen ser el enemigo número uno de estos aparatos, pero este cepillo de goma multisuperficie los atrapa sin que se enreden. Además, las mopas giratorias presionan contra el suelo para quitar esas manchas de café o barro que a veces se quedan pegadas.

Lo que me parece un acierto total es cómo gestiona las alfombras, ya que levanta las mopas automáticamente cuando detecta que va a pasar por encima de una. Así evitas que la alfombra del salón acabe empapada mientras el robot está en modo fregado, algo que antes era un auténtico drama con otros modelos. Puedes elegir entre que solo aspire, que solo friegue o que haga ambas cosas a la vez dependiendo de la mugre.

La aplicación para el móvil es muy sencilla de usar y te permite programar rutinas personalizadas para cada habitación según tus necesidades diarias. Puedes decirle que limpie la cocina después de cenar o que se dé una vuelta por el pasillo cuando tú no estés en casa para no molestar. También te avisa del estado de los filtros y te da estimaciones de cuánto tiempo va a tardar en terminar la faena.

Me gusta mucho la idea de que la base AutoWash haga casi todo el mantenimiento pesado por ti durante varias semanas seguidas sin rechistar. Solo tienes que preocuparte de llenar el depósito de agua limpia y vaciar el de sucia de vez en cuando, lo cual se hace en un periquete. Al final, lo que buscas es un aliado que te haga la vida más fácil y que mantenga el brillo del suelo sin que tengas que mover un dedo.

Si estás cansado de pelearte con la escoba y el cubo de la fregona, este robot es una de las opciones más equilibradas que hay en el mercado actual. Ofrece una limpieza profunda y una autonomía que te permite desconectar por completo de las tareas domésticas más aburridas. Dale una oportunidad a este sistema combinado y verás cómo cambia tu humor cuando veas que tu casa se mantiene impecable ella solita.