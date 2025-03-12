Derbi en la Champions: la plataforma en la que puedes ver el Atleti-Madrid y otros partidos por menos de 10 euros al mes

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

El desenlace del derbi en Champions League tendrá lugar en El Metropolitano, en el que ambos se juegan el billete para cuartos de final.

Apenas quedan unas horas para el derbi decisivo de la Champions League 2024-2025 que enfrenta al Atlético y al Madrid en su segundo encuentro en la competición. Ambos se juegan el pase a cuartos de final.

El Metropolitano será testigo de esta hazaña en la que el Atlético espera una remontada y el Real Madrid confía en administrar correctamente su ventaja. Este atractivo duelo tendrá lugar el miércoles 12 de marzo a las 21.00 y será televisado en exclusiva y en directo por Movistar+, que además ofrece una opción asequible para verlo por streaming a través de internet.

Por 9,99 euros podrás reproducir este partido en dos dispositivos a la vez. No solo eso, sino que al darte de alta vas a poder ver otros encuentros de la competición

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Con esta modalidad de suscripción quiere Movistar+ salvar uno de los principales obstáculos que separan su plataforma de otras del mundo del streaming, como Netflix. No necesitas tener internet y el móvil en Movistar, sino que puedes contratar el plan de 9,99 euros independientemente de la operadora que seas.

Una vez que la tengas, podrás ver series y películas sin límites en dos dispositivos a la vez, y también el fútbol, como mínimo un partido por jornada de Champions y un partido por jornada de LaLiga, y varios más de la ligar HyperMotion.

Los goles de Rodrygo Brahim y Julián Álvarez fueron los responsables de la ventaja que ahora tienen los del Bernabéu. Por su parte, los de Simeone tendrán que superar esta posición. Ambos equipos están bastante igualados en LaLiga, donde apenas los separa un punto de diferencia con supremacía de los blanquillos.

Más oferta deportiva en Movistar Plus+

El encuentro de Champions no es el único disponible en Movistar Plus+. Con la suscripción de 9,99 euros al mes, los aficionados al deporte pueden encontrar un partido de LaLiga cada jornada, lo mismo con la Primer League, los tres mejores de Laliga Hypermotion, encuentros de la NBA o de la Liga Endesa, todos los encuentros de la liga de rugby Seis Naciones y otros muchos encuentros deportivos.

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