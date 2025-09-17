El Atleti vuelve a Anfield: lo puedes ver en Movistar Plus+ y sin pagar por fibra y móvil

Anfield será escenario del primer partido de Champions del Atlético de Madrid, contra el Liverpool.

La Champions League es la competición más esperada y deseada, y en el mes de septiembre vuelve, con el nuevo formato estrenado el año pasado y que consiste en una fase liga con bastantes más partidos en el antiguo formato de grupos.

Esta noche se disputa el Liverpool - Atlético de Madrid de la Jornada 1, que por supuesto se emite en vivo y en directo, faltaría más. Lo hace Movistar Plus+, pero ojo, no tienes por qué ser usuario de sus paquetes convergentes de fibra, móvil y TV para poder ver el partido, ya que está incluido en su suscripción de streaming básica, que cuesta 9,99 euros al mes.

Liverpool FC - Atlético de Madrid, en Movistar Plus+ Movistar emite en directo por TV e internet el primer partido del Atleti en Champions, y lo hace también en su tarifa de 9,99 euros. Darte de alta



También tienes la opción de darte de alta en el plan anual, que se va a 99,90 euros, es decir, que te acabas ahorrando dos meses si apuestas por él, una buena promoción.

Cabe señalar que, en este plan de streaming "barato", el fútbol y otros deportes como el tenis, el ciclismo o el baloncesto, son la guinda del pastel, pero no el ingrediente principal, ya que Movistar Plus+ apuesta por series y películas para hacerlo atractivo frente a otras plataformas como Netflix o Disney+.

Si te das de alta en el plan mensual, no tienes permanencia, y puedes darte de baja siempre que quieras. Además de partidos de Champions y de Europa League –competición que disputan equipos españoles como el Betis o el Celta– hay un partido de LaLiga gratis por semana y toda la HyperMotion.

El Liverpool, uno de los grandes favoritos

A nadie se le escapa que Anfield es uno de los estadios más míticos de todo el fútbol europeo, escenario de muchas de las grandes noches de Champions, como tampoco se oculta que este año el Liverpool tiene como objetivo levantar esta copa.

El año pasado fue campeón de la Premier League sin demasiados problemas, eliminado en Champions por el PSG en penaltis, que acabaría siendo el campeón del torneo.

Esta temporada han invertido grandísimas cantidades de dinero, más de 300 millones, en reforzar un equipo que ya era bueno, con fichajes como Isak o Florian Wirtz, así que desde luego son un equipo verdaderamente temible.