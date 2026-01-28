Esta plataforma emite el Benfica-Real Madrid de Champions y te llevas más fútbol por menos de 10 euros al mes

La competición de la Champions continúa avanzando. Esta vez, el Real Madrid visita al Benfica en Lisboa, donde el equipo blanquillo se juega la clasificación directa a los octavos de final, algo que no logro la temporada pasada.

El partido, que se disputará el 28 de enero a las 21.00, se emite en exclusiva en Movistar Plus+ (y sus canales), pero la suscripción a su plataforma de streaming por solo 9,99 euros al mes ya da acceso a este encuentro... ¡y a otros partidos!

Así, no tienes que contratar ni internet, ni el teléfono ni otros paquetes de televisión para poder disfrutar del encuentro del Real Madrid. De hecho, la suscripción mensual de 9,99 euros al mes (o 99,90 euros al año-lo que supone dos meses de ahorro-) da acceso a un calendario deportivo de lo más interesante: 1 partido de LaLiga Ea Sports y LaLiga Hypermotion al completo, el mejor partido de Champions y de la Premier League cada jornada y mucho más.

Así llega el Real Madrid

Ahora mismo, el Real Madrid ocupa la tercera posición dentro del Top 8 que da acceso de forma directa a la siguiente ronda. Tras siete partidos, el equipo de Arbeloa suma 15 puntos (5 victorias y 2 derrotas) y con ganar ya tendrían su clasificación directa.

Podrían ser segundos, pero tendrán que esperar al resultado del Bayern contra el PSV. Con solo empatar, los blancos sumarian un punto y también se meterían de forma directa entre los ocho primeros al tener la tercera mejor diferencia de goles de la Champions (+11). Eso sí, su posición dependerá de muchos otros partidos.

En cambio, las opciones podrían complicarse si firman una derrota. Si se dan ciertos resultados, podrían tener un susto y tener que jugar el play-off, lo que supondría dos partidos más en un calendario tan exigente como el del Real Madrid. Por su parte, el Benfica de Mourinho, viejo conocido del equipo de la capital de España, tiene una situación mucho más complicada. Al cuadro portugués solo le vale ganar para aspirar al play-off, ya que no depende de sí mismo. De perder o sumar un empate, se quedaría fuera porque en estos momentos ocupan la 29ª posición.

Más fútbol y deportes en Movistar Plus+

Esta semana, además de disfrutar de este encuentro internacional, Movistar Plus+ emite el encuentro entre el Betis y el Valencia, el domingo 1 a las 16.00. También podemos ver baloncesto (dos mejores partidos por jornada), Tenis (con los partidos más destacados de cada torneo), rugby, pádel y mucho más.

De hecho, el Open de Australia de Tenis se está disputando ahora y Movistar Plus+ ofrece los mejores encuentros en su suscripción básica, entre ellos, la semifinal que enfrentará a Alcaraz y a Zverev. El tenista español ha logrado "romper su maldición" y estar por primera vez en este punto de la competición.