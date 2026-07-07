El doble de batería y a mitad de precio: el reloj inteligente de realme que aguanta 16 días sin ver un enchufe

Si buscas un smartwatch barato y de una marca conocida, éste de Realme ha alcanzado su precio mínimo histórico con esta oferta de Amazon.

Llevar el control de tu actividad diaria y mantenerte conectado nunca ha sido tan accesible como ahora. El Realme Watch 5 llega al mercado pisando fuerte, presentándose como un reloj inteligente que equilibra perfectamente un diseño moderno con funciones de salud y deporte que antes solo encontrábamos en dispositivos de gama alta.

Lo primero que llama la atención es su pantalla AMOLED de 1,97 pulgadas, que luce espectacular gracias a sus 600 nits de brillo. Es un panel rectangular, elegante y resistente, con un cuerpo de aluminio que aguantará trote tanto en tus sesiones de gimnasio como en el uso cotidiano que le des a lo largo de la semana.

Si te interesa hacerte con él, lo puedes encontrar por menos de 40 euros en Amazon, beneficiándote además de su envío Prime y de un descuento temporal que lo convierte en una compra de lo más interesante. Sinceramente, es un precio difícil de superar para todo lo que este pequeño gadget es capaz de gestionar desde tu muñeca.

Uno de sus puntos fuertes es el GPS integrado compatible con 5 sistemas de satélite, lo que te permite salir a correr o a montar en bici con total libertad, sin tener que llevar el móvil encima para registrar tu ruta. Además, con sus 108 modos deportivos, seguro que encuentras el que mejor se ajusta al ejercicio que practiques habitualmente.

Controla tu corazón y tu nivel de oxígeno

En cuanto a la salud, el reloj no descansa. Monitoriza tu frecuencia cardíaca de forma continua, mide el oxígeno en sangre y hasta analiza tu estrés, ofreciéndote una visión completa de cómo te encuentras. Todo esto se combina con un seguimiento del sueño detallado, ideal para quienes quieren entender mejor cómo descansan cada noche.

La batería es otro apartado donde saca pecho, aguantando hasta 16 días o 336 horas con una sola carga, lo cual libera al usuario de estar pendiente del cargador constantemente. Su certificación IP68 garantiza que no tendrás que preocuparte por el agua o el polvo, haciendo que sea un compañero de fatigas extremadamente fiable.

No hay que olvidar que integra micrófono y altavoz, permitiéndote gestionar llamadas vía Bluetooth y controlar tu música cómodamente. Es una ventaja enorme poder atender una llamada rápida o cambiar de canción sin tener que buscar el teléfono en el bolsillo o en la mochila mientras te mueves por ahí.

La personalización es otro pilar fundamental, contando con más de 300 esferas disponibles para que el diseño del reloj cambie tanto como tú quieras. Gracias a la aplicación Realme Link, la sincronización tanto con Android como con iOS es fluida, permitiéndote exprimir todas sus posibilidades desde el primer día que lo enciendes.

Estamos ante una opción muy sólida para quienes buscan un accesorio tecnológico completo. No se trata de un dispositivo que busque sustituir a un equipo médico, sino de una herramienta que aporta muchísima información y comodidad, todo ello empaquetado en un formato que luce muy bien en cualquier muñeca.