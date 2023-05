"Un mago nunca llega tarde, ni pronto: llega exactamente cuándo se lo propone", ya lo dijo Gandalf (El Señor de los Anillos) y lo mismo ocurre con la celebración del Día del Orgullo Friki, nunca es tarde para hacer (o hacerte) un regalo que conmemore de qué eres fanático, porque todo el mundo lo es de algo. La cultura friki crece a pasos agigantados y hay quienes conocen los nombres de todos los Pokemon de la Pokedex, los que han comprado tanto Manga que ya no recuerdan cómo se lee de izquierda a derecha o los que siguen soñando con recibir la carta de Hogwarts. Incluso, los que no ponen límite a su imaginación con Lego desde pequeños.

No importa de qué seas friki o qué celebres ese día, lo importante es que seas fiel a tus gustos. De hecho, en el Día del Orgullo Friki se reivindica el valor cultural de campos como la ciencia ficción, la fantasía o el cómic. Día que se celebró por primera vez en Madrid en 2006 y, desde ese año, se ha extendido por todo el mundo. Así que, si este año también quieres celebrar esta fecha, desde 20deCompras te aconsejamos que eches un vistazo a esta guía porque seguro que encuentras un regalo para ti (o para tu friki favorito) entre estos catálogos especiales de El Corte Inglés, Zavvi o ToysRus.

Marvel vs DC Comics

Para guerra de superhéroes la que tienen los fans de Marvel y DC Comics. ¿Os imagináis Superman contra Thor o Batman contra Iron Man? La Inteligencia Artificial podría responder a la pregunta de quién ganaría y se podrían hacer coloquios muy extensos en los que intentar responderla, pero, desde 20deCompras no vamos a posicionarnos, al igual que en El Corte Inglés donde han hecho acopio de un extensísimo catálogo para fans de Marvel.

Y como no, para los fans de DC Comics, que siguen pensando que Batman y Superman son los pioneros y únicos superhéroes. Y, es cierto que el primer superhéroe más influyente en el mundo de los cómics fue Superman. Pero, para ser más exactos, el primer superhéroe real de la historia de los cómics es The Phantom (El Hombre Enmascarado), nacido el 17 de febrero del año 1936. Dos años antes de que apareciera por primera vez Superman, el 8 de abril de 1938.

Ediciones limitadas

Sin embargo, si buscas un regalo para tu friki favorito, siempre puedes apostar por ediciones limitadas, regalos originales que no siempre se pueden tener. Como esta réplica inédita de la llave voladora que Harry Potter usó para pasar una de las pruebas de La Piedra Filosofal y que está ahora disponible en Zavvi, pero con una edición limitada.

Llave Harry Potter Edición Limitada Zavvi

Datos estructurados producto Nombre: Llave Harry Potter Edición Limitada Descripción: Una réplica de la llave que Harry Potter utiliza en 'La Piedra Filosofal' Edición Limitada Marca: DUST! Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 59.99 Imagen:

Para los más frikis de los juegos de mesa

Los juegos de mesa son una de las aficiones frikis más trabajadas, ya que la oferta que hay hoy en día es muy completa, divertida y variada para pegarse horas con amigos jugando. Por esto, El Corte Inglés ha recogido para este Día del Orgullo Friki una selección de todos los juegos de mesa que tiene a la venta.

Si eres del team de Exploding Kittens tienes que jugar al Zombie Kittens, en el que se ha desencadenado el apocalipsis Zombie. Se trata de un juego independiente y al mismo tiempo compatible con otras versiones de Exploding Kittens para crear partidas épicas. Usa las cartas de acción para mover y evitar al Exploding Kitten y levántate entre los muertos con la carta Zombie Kitten para vengarte.

El juego de cartas en el que explotas. Luego revives y, después, puede que explotes otra vez. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Juego de Cartas Zombie Kittens Asmodee Descripción: El juego de cartas en el que explotas. Luego revives y, después, puede que explotes otra vez. Marca: Exploding Kitten Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.99 Imagen:

Por otro lado, el uniforme representativo de un friki es una camiseta, esto lo dejó bien claro la serie The Big Bang Theory y las míticas camisetas de películas y superhéroes que llevaban Sheldon o Leonard, que poco tendrán que envidiar a estas a la venta en Zavvi.

No puedes dejar pasar la promoción que tiene activa Zavvi durante el Orgullo Friki: ¡Dos camisetas frikis oficiales por solo 34 euros! Así que, si te gusta más de una de esta selección, ya sabes. Una de nuestras favoritas es esta: todas las cara de Darth Vader para los que no les gusta mostrar sus sentimientos o expresiones en exceso.

Camiseta de las caras de Darth Vader. Zavvi

Datos estructurados producto Nombre: Camiseta de las caras de Darth Vader. Descripción: Camiseta de las caras de Darth Vader. Marca: Zavvi Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.99 Imagen:

Baby Yoda no es, pero, eso no ha impedido que internet se enamore del adorable bebé desde el momento en que apareció The Child, tal y como apuntan desde Zavvi. La serie The Mandalorian está siendo una de las mejores jamás creadas y ha ascendido rápidamente a la cima de la tradición de Star Wars. Asegúrate de recoger tu producto con licencia oficial para marcarte como un verdadero fan, y mantente en sintonía con la fuerza de los últimos desarrollos y lanzamientos como esta camiseta que te encantará.

Camiseta The Child oficial. Zavvi

Datos estructurados producto Nombre: Camiseta The Child Descripción: Camiseta friki oficial de The Child Marca: Zavvi Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.99 Imagen:

Y, por último, para los más clásicos, esta camiseta con un diseño vintage del cartel de la película "Una nueva Esperanza".

Camiseta 'vintage' Star Wars. Zavvi

Datos estructurados producto Nombre: Camiseta 'vintage' Star Wars. Descripción: Camiseta con diseño vintage del cartel de la película "Una nueva Esperanza". Marca: Zavvi Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.99 Imagen:

Sin embargo, si el Día del Orgullo Friki te lo quieres pasar montando Legos y olvidándote del día a día, autorregálate el kit que tanto tiempo llevas deseando y que, "si existe, estará en Toys 'R' Us", porque se esconden tesoros como este.

Lego del Ministerio de Magia de la saga Harry Potter. ToysRus

Datos estructurados producto Nombre: Lego del Ministerio de Magia de la saga Harry Potter. Descripción: Lego del Ministerio de Magia de la saga Harry Potter. Marca: Lego Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 99.99 Imagen:

Y, con esto, desde 20deCompras cerramos esta guía friki: "Que la fuerza te acompañe".

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.