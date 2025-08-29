DAZN da la campanada con LaLiga: rebaja el precio del fútbol, sobre todo para jóvenes

DAZN aprieta en su competencia con Movistar Plus+ con una rebaja en el Plan Fútbol.

El precio del fútbol siempre es uno de los grandes interrogantes cada mes de agosto, sobre todo porque suele haber más de una compañía compitiendo en el sector. Actualmente, con permiso de otras como Orange, son dos: Movistar y DAZN, cada una con sus puntos fuertes y débiles.

En el caso de DAZN, hay una fortaleza principal, y es que su precio es muchísimo más bajo y no tienes que contratar otros servicios. De hecho, en pleno arranque de LaLiga han rebajado el precio del Plan Fútbol a solo 14,99 euros para todos los usuarios que contraten el plan anual, y a 13,99 euros si tienes menos de 30 años.

Te ahorras hasta 72 euros en un año comparando con el precio normal de este plan, que incluye cinco partidos de LaLiga cada jornada, toda la liga HyperMotion (Segunda División) y otros torneos importantísimos, como la Premier League, una de las joyas de la corona del catálogo de DAZN desde que desembarcó en España hace unos años.

Es cierto que Movistar Plus+ le pone un precio al fútbol que se mueve en el entorno de los 30-40 euros, y que incluye toda LaLiga y la Champions League o la Europa League, pero tienes sí o sí que contratar internet y teléfono con ellos porque no venden su paquete fútbol por separado.

Al final, el precio total se va por encima de los 100 euros, que puede merecer la pena en muchos casos, pero que es inaccesible también para una amplia mayoría de la gente que quiere ver fútbol.

En el caso de DAZN, solo hay que mencionar que el plan de 12 meses si tiene esa permanencia, que tendrás que decidir si renovar o no el próximo año a estas alturas, cuando vuelva a comenzar el campeonato doméstico.

Solo cinco partidos por jornadas, pero mucho contenido

En DAZN saben que para mucha gente, cinco partidos por jornada es algo insuficiente, o deberían saberlo. Básicamente porque esa cifra no te garantiza que vayas a poder ver los 38 partidos de tu equipo.

A cambio de este pero, ofrecen grandes cantidades de material extra, como documentales, entrevistas, reportajes sobre cada jornada y mucho más, y solo por eso merece la pena pagar el precio que tiene ahora mismo.

Tienen en nómina a importantes periodistas del panorama deportivo nacional, como por ejemplo Miguel Quintana, entre otros, y sus análisis pospartido y posjornada son de primer nivel.