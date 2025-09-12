DAZN te rebaja hasta 115 euros: LaLiga, Fórmula 1, MotoGP y más por menos dinero si eres joven

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

LaLiga ya está en marcha, con un parón de selecciones que toca a su fin y que vuelve a traer una jornada cargada de novedades, y no solo en España, sino también en otras ligas como la Premier, tremendamente atractiva y que en España tiene en exclusiva DAZN.

Esta plataforma, que también emite la Fórmula 1, MotoGP, UFC y mucho más, está de rebajas. Sorprende que lo hagan precisamente ahora, con las nuevas altas para ver el fútbol en pleno auge, y lo hacen de forma bastante especial: la rebaja se aplica a los menores de 30 años en todos sus planes.

DAZN en oferta para menores de 30 años La plataforma de streaming deportivo líder mantiene una rebaja de precios, aunque no para todos. Ver precios



De esta forma puedes ahorrar hasta 115 euros en el plan anual más completo, el que incluye todos sus contenidos, una rebaja sustancial de precio, aunque lógicamente, implica una relación más a largo plazo.

Gracias a esta oferta, por ejemplo, pagarías 13,99 euros por mes en el Plan Fútbol, seguramente el más popular de todos, en vez de los 19,99 euros que tiene como precio estándar.

Parte de LaLiga, la HyperMotion y más

Cierto es que DAZN tiene una limitación fundamental, y es que de LaLiga emiten solo cinco partidos por jornada, en lugar de los diez que emite Movistar Plus+, aunque evidentemente el precio está varios órdenes de magnitud por debajo.

Sí que emiten de forma íntegra todos los partidos de LaLiga HyperMotion y de la Premier League, entre otros campeonatos, aunque no tienen competiciones europeas como la Champions League o la Europa League.

Por el precio que tiene no está nada mal, aunque no te garantizan que puedas ver todas las semanas el partido de tu equipo, si es eso lo que buscas.

El motor, al completo en dos de sus planes

Si lo que te interesa es o bien la Fórmula 1 o MotoGP, tienes dos opciones. Si no tienes interés alguno en el fútbol, el plan motor sale considerablemente más barato, desde solo 13,99 euros por mes.

La otra alternativa es ir directamente al Premium, que es el plan que incluye todos los contenidos de DAZN y que te saldría por 22,39 euros, que tampoco está mal.