DAZN rebaja el fútbol a la mitad: por 9,99 euros al mes (y con el clásico)

DAZN ha dado un golpe sobre la mesa al negocio del fútbol: deja su precio al 50% de forma temporal.

Si quieres ver el fútbol en España, las opciones son limitadas, y es que por la propia naturaleza del mercado y el coste de los derechos, hay solo dos alternativas reales y legales sobre la mesa: Movistar Plus+ por un lado y DAZN España por el otro, con catálogos bien diferenciados.

Movistar Plus+ es quien emite absolutamente toda LaLiga y la Champions, aunque su OTT de 9,99 euros lo reduce a un partido de ambas por jornada, mientras que DAZN da parcialmente LaLiga, con cinco partidos por jornada. Eso sí, su precio es más barato, sobre todo ahora que ha pegado el bombazo rebajando el Plan Fútbol a solo 9,99 euros al mes, la mitad de lo habitual.

Es una rebaja que se aplica al plan anual, así que en realidad si se prorratea el precio entre 12 meses, el coste es incluso menor, que no está nada mal. Esta misma semana emite en directo el clásico entre el Real Madrid - Barcelona, además de otros cuatro partidos, los primeros 9,99 euros más que amortizados.

DAZN Fútbol por solo 9,99 euros al mes El plan más buscado de DAZN baja de precio y ahora cuesta la mitad. Puedes ver cinco partidos de LaLiga por jornada y toda la Premier. Darte de alta * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Más allá del precio y del contenido, cabe recalcar que por ahora DAZN permite reproducir dos pantallas al mismo tiempo, y no limita por la IP o por el domicilio, como sí que hacen ya otras plataformas como por ejemplo Netflix.

Cierto es que no emite toda la jornada, los diez partidos que la componen, solo la mitad. Eso lleva a un problema evidente para muchos: si no dan el partido de tu equipo, tienes que buscar otra alternativa, aunque desde luego no faltan opciones, como por ejemplo verlo en algún sitio público, como un bar, algo puntual cuando el partido que quieres no sea de los cinco elegidos.

Por 9,99 euros pocas pegas se le pueden poner, en especial si te gusta el fútbol internacional. La Premier League sí que la emiten en exclusiva desde hace muchos años, así que vas a tener fútbol para aburrir cada fin de semana, y al coste más bajo que se despacha ahora mismo en nuestro país.

Hay que sumarle que emiten otros deportes, como la NFL americana en directo, además de ligas como la Serie A o la propia HyperMotion, la segunda división de toda la vida.

Con esta serie de rebajas, unidas a la OTT de Movistar abierta para todo el mundo, se quiere poner freno al auge de la piratería, las IPTV y similares, y poco a poco se va adaptando el coste real de ver el fútbol a lo que los usuarios están dispuestos a pagar.