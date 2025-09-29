Un 3,33% por tu dinero: esta cuenta supera a todas y hace de puente a los depósitos más rentables

En un entorno financiero donde rentabilizar los ahorros parece cada vez más complicado —especialmente con los tipos de interés del Banco Central Europeo en niveles mínimos— cualquier alternativa que permita obtener un poco más de rendimiento se convierte en una pieza muy codiciada. Es ahí donde entran en juego tanto los bancos con campañas agresivas como plataformas del estilo de Raisin, que gana todavía más protagonismo en este contexto.

Raisin es una plataforma de ahorro, diseñada para aquellos que no se conforman con el interés que dan los bancos nacionales y buscan algo más. En ella encuentras depósitos y cuentas remuneradas que, en muchos casos, ofrecen tipos mucho más atractivos que los disponibles en España. La plataforma se encarga de centralizar, filtrar y negociar esas oportunidades para que el usuario simplemente elija lo que más le conviene. Además, actualmente promocionan la llamada Cuenta Bienvenida, que ofrece una rentabilidad del 3,33% TAE anual durante un periodo de tres meses, perfecta para mantener el capital disponible mientras decides el siguiente paso.

Cuenta Bienvenida Raisin al 3,33% Esta cuenta remunerada con Fondo de Garantía de Alemania remunera tus ahorros durante tres meses al 3,33%. Ver condiciones



Manejarla es bastante sencillo. Abres desde España una cuenta a tu nombre, depositada en una entidad alemana, y desde ahí puedes contratar distintos depósitos y cuentas a plazo de bancos situados en países como Austria, Francia, Países Bajos o el propio Alemania. En otras palabras, sin moverte de casa puedes acceder a productos que superan con creces lo que paga la banca local, donde en muchos casos apenas se roza el 1% de interés.

La Cuenta Bienvenida cumple el rol de “puerta de entrada”: por tres meses tu dinero permanece siempre disponible y al mismo tiempo suma un 3,33% TAE. Es un punto intermedio muy cómodo, ya que no bloqueas tus ahorros, pero ya empiezas a disfrutar de intereses que en España suenan casi irreales.

Una vez concluido este periodo promocional, tienes libertad total. Puedes continuar en esa cuenta, traspasar el dinero a un depósito a plazo fijo en otro banco europeo o explorar las múltiples alternativas de Raisin, con rentabilidades que rondan el 2,80%.

Uno de los rasgos que más confianza transmiten es la seguridad. Aunque la Cuenta Bienvenida no está en una entidad española, tu dinero sí queda respaldado por el Fondo de Garantía de Depósitos alemán, que cubre hasta 100.000 euros por cliente y banco. Esto supone un extra de tranquilidad frente a otros productos financieros de mayor riesgo o plataformas sin tantas garantías.

Para quienes quieren dar un primer paso en productos seguros, o simplemente buscan sacar más partido a sus ahorros sin complicarse demasiado, Raisin pone encima de la mesa una opción muy sólida. No pretende competir con la bolsa ni multiplicar el dinero de la noche a la mañana, pero sí ofrece un refugio estable donde la liquidez se mantiene y la rentabilidad es mucho más interesante que la de la banca tradicional. En tiempos de inflación y tipos bajos, puede ser la chispa que ayude a dar un pequeño empujón a tu ahorro.