Cómo tener internet sin cortes cuando hay fútbol: así puedes hacerlo

Las VPN te permiten navegar de forma privada y usar IP de otros países.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Los bloqueos judiciales a las IP de Cloudfare solicitados por LaLiga tumban cientos de webs en España cada fin de semana.

La irrupción de LaLiga en el panorama digital español durante el fin de semana es ya estruendosa, y no tanto por el impacto del fútbol propiamente dicho, sino por los bloqueos que cada jornada de Liga se aplican a Cloudfare por orden judicial y que vuelven otra temporada más a generar muchos problemas.

El resumen de la situación es el siguiente: LaLiga ha detectado que Cloudfare aloja direcciones web que emiten fútbol pirata, y para ello solicita a la autoridad judicial que se bloqueen esas IP por completo. ¿El problema? Que en esas IP hay alojadas también muchas webs que son completamente legítimas, así que el lío está servido.

NordVPN desde 3,09 euros al mes Esta VPN líder de su sector tiene varios planes, y en algunos dispone de almacenamiento en la nube y gestor de claves. Darte de alta



Se han llegado a ver bloqueos a la web de la RAE, sin ir más lejos, para hacernos una idea de la dimensión del problema, así como a servicios que nada tienen que ver con esto como Twitch o Steam, así que no falta gente buscando soluciones para poder usar internet con normalidad cuando hay fútbol, y la respuesta es clara: una VPN.

Hay muchas VPN, cada una con características propias y precios que se mueven en el entorno de los 2-4 euros al mes si te vas a por el plan de dos años, con extras como gestor de contraseñas, por ejemplo.

La clave de todo esto está en que, al usar una VPN, puedes conectarte a un servidor de otro país, de decenas de países, y hacer creer que te conectas desde Brasil, Estados Unidos, Singapur, Australia o donde quieras, de forma que el bloqueo a las IP de Cloudfare queda sin efecto.

Te contamos cuáles son algunas de las VPN recomendadas y probadas para poder evitar todos estos problemas con LaLiga y Cloudfare cuando hay fútbol.

NordVPN

Las VPN permiten conectarte a internet y ocultar tu dirección IP Petter Lagson (Unsplash)

Esta VPN tiene varias fortalezas que la hacen la primera opción para muchos usuarios. La primera de ellas es que, de todas las que he probado –que no son pocas– es la más veloz de toda en cualquier tipo de red.

Además, si la usas en el móvil, es la que menos batería consume usándola en segundo plano de forma permanente, pero no solo eso, sino que su aplicación para Fire TV Stick, Smart TV o Chromecast también funciona de forma sobresaliente.

NordVPN tiene un plan básico que solo incluye la VPN y que apenas supera los 3 euros al mes, pero si lo prefieres, tiene también otras opciones más completas.

Surfshark

Una de las principales VPN es Surfshark, de las más rápidas y además con un precio muy asequible. Surfshark

Esta otra VPN compite de tú a tú con NordVPN, pero con otras armas y un precio ligeramente más bajo, desde 2,29 euros por mes.

Surfshark se diferencia principalmente en que con una misma cuenta puedes conectar cuantos dispositivos quieras, mientras que NordVPN y la mayoría te limita a diez como máximo.

Además, tiene un antivirus integrado que analiza en tiempo real los archivos de tu móvil y todo lo que descargues de internet.

Proton

Proton ofrece packs que incluyen VPN, correo, calendario y gestor de contraseñas. Proton

A diferencia de las dos anteriores VPN, Proton tiene una opción gratuita, aunque con un solo servidor localizado en Países Bajos y ciertos límites de velocidad y ancho de banda.

Los planes premium se diferencian en que incluyen correo electrónico, nube, calendario y gestor de contraseñas, así que más que nada le hace la competencia a empresas como Microsoft o Google, salvando las distancias.