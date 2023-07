Converse al 50%: estas son las zapatillas de la firma que puedes conseguir desde 38 euros por tiempo limitado

Un calzado atemporal, cómodo y que nunca pasa de moda. Así son las Converse que muchos eligen para el día a día. Estas zapatillas, relacionadas la cancha de baloncesto, pronto dieron el salto al street style como ocurrió con otras firmas populares como las Vans (cuyos modelos reúnen más de 76.000 valoraciones en Amazon). Esto se debe a su comodidad, a su versatilidad y a la gran variedad de modelos que han ido lanzando para responder a las necesidades y al estilo de cada usuario. Así, a los clásicos modelos de botín se suman otras propuestas, como las Star Player 76 de tiro bajo, que ahora están al 50% en El Corte Inglés para que nos las llevemos por menos de 38 euros.

Este modelo cuesta hoy menos de 40 euros. El Corte Inglés

El corte bajo de este modelo lo convierte en una opción muy adecuada para esta temporada caracterizada por las altas temperaturas. Con el marcado estilo de las clásicas Chuck Taylor, mantiene el revestimiento de piel de estrella y galón que dan identidad a la marca. Después, incluye una lengüeta acolchada y un forro de malla transpirable aportan la máxima comodidad en cada pisada. A esta última característica también la amortiguación que ofrece que lo convierte en una opción para poder llevar durante todo el día. Por el momento, este modelo unisex en color gris está disponible desde la talla 37 (4,5 en el tallaje de Converse) hasta el 46 (11,5 en el tallaje de la marca).

Las Chuck Taylor All Star a mitad de precio

Aunque las Star Player 76 nos convencen por su precio accesible (¡menos de 38 euros!) y la disponibilidad de tallas que aún tiene en el catálogo de El Corte Inglés, no son las únicas zapatillas de Converse a mitad de precio que pueden comprar en el ecommerce. De hecho, las archiconocidas Chuck Taylor All Star con plataforma están entre ellas y, ahora, pueden ser tuyas por menos de 45 euros. Eso sí, solo están disponibles en un color rosa muy clarito y solo en algunas tallas, así que, no te lo pienses mucho, ¡y apuesta por ellas!

Estas zapatillas están al 50%. El Corte Inglés

New Balance o Vans en las rebajas de El Corte Inglés

Las ofertas en estos dos modelos de Converse no son las únicas al 50% que encontramos en calzado casual y deportivo en El Corte Inglés, puesto que hay opciones de Under Armour, Adidas, New Balance, Asics o Vans, entre otras, para que podamos estrenar a buen precio. Eso sí, muchas de ellas están disponibles en los últimos números por lo que, si ves algún modelo que te encaje y sea tu talla, no te lo pienses mucho.

Entre nuestras opciones favoritas encontramos, para los que prefieren el trail running, las Asics Scout 2, para mujer, que cuestan menos de 33 euros. Un modelo cómodo y seguro para los desniveles gracias al agarre que proporciona el rediseño del patrón en la suela. Si somos de running, pero por asfalto, las Adidas Adizero SL, para competición y atletas rápidos, son una buena opción que ahora solo cuesta 64,95 euros. Y si nos decantamos por el calzado de moda, hay vida más allá de las Converse: las New Balance 880 V5 ahora cuestan menos de 50 euros. Un modelo también apto para el ejercicio diario suave con una entresuela amortiguada de gran comodidad.

