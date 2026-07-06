Con tus bebidas favoritas siempre a la vista: el mini frigorífico compacto que cabe en cualquier rincón de la casa

Tener las bebidas siempre a punto para cuando llegan las visitas o simplemente para disfrutar de un momento de relax tras una jornada larga es un lujo que muchos valoran. Si eres de los que siempre necesita tener una cerveza fría o un refresco a mano, el refrigerador de bebidas EUHOMY de 90L es ese electrodoméstico que cambia por completo la dinámica de cualquier rincón de tu casa.

Este modelo no es el típico frigorífico pequeño que hace ruido y desentona en el salón. Con su acabado en acero inoxidable negro, aporta un toque de distinción y modernidad que encaja de maravilla en una cocina, en una zona de bar o incluso en ese estudio donde pasas horas trabajando.

Ahora mismo tienes la oportunidad de hacerte con este refrigerador de bebidas EUHOMY de 90L en AliExpress por poco más de 200 euros. Es una inversión que se nota rápidamente, sobre todo cuando dejas de tener que ir hasta la cocina principal cada vez que te apetece algo fresco.

El espacio interior está pensado al milímetro, ya que permite organizar hasta 126 latas de tamaño estándar. Gracias a sus 4 estantes extraíbles y ajustables, puedes configurar el interior según lo que necesites guardar, ya sean botellas de vino de pie o tus bebidas favoritas tumbadas, sacando el máximo provecho a esos 90 litros de capacidad.

Refrigeración por aire con temperatura constante

Una de las grandes ventajas de este equipo es su sistema de refrigeración por aire, que garantiza una temperatura constante en todo el habitáculo sin que tengas que preocuparte por molestas capas de hielo. Olvídate de esas tareas de mantenimiento tediosas, porque aquí el diseño está orientado a que tú solo tengas que preocuparte de elegir qué vas a beber.

Controlar el frío es sencillo gracias a su pantalla digital integrada, permitiendo ajustar la temperatura entre 0 °C y 16 °C según el tipo de bebida. Ya sea que prefieras la cerveza casi helada o simplemente un refresco fresco, la precisión que ofrece este sistema es todo un punto a favor.

La puerta de cristal de tres capas no solo aísla térmicamente para que el frío no se escape, sino que también permite ver de un vistazo qué tienes disponible. Además, cuenta con una iluminación LED interior de color azul que le da un aspecto muy estético, convirtiendo tus bebidas en una especie de escaparate personal.

Si el espacio es un problema en tu hogar, no te preocupes demasiado. Al tener unas dimensiones de 49 x 44.5 x 78 cm y contar con una puerta reversible, se adapta prácticamente a cualquier hueco bajo la encimera o en esa esquina del salón que no sabes muy bien cómo aprovechar.

Eso sí, recuerda el consejo fundamental: cuando lo recibas, déjalo reposar en posición vertical durante al menos 1 día antes de enchufarlo. Es un pequeño gesto que asegura que el compresor funcione de manera óptima desde el primer momento, permitiéndote disfrutar de tus bebidas favoritas en las mejores condiciones.