Con pantalla táctil y recetas guiadas paso a paso: el chef inteligente de Cecotec que que cocina por ti

Si quieres ser todo un cocinitas en casa, este robot te va a solucionar la papeleta para innumerables recetas, y tiene hasta función de báscula.

A veces, lograr que la cocina sea un lugar donde disfrutar en vez de un campo de batalla depende de tener a mano un buen aliado. El robot de cocina Mambo Touch de Cecotec es precisamente ese ayudante que permite explorar un abanico inmenso de posibilidades culinarias mediante sus 37 funciones, incluyendo opciones específicas para guisar, amasar o preparar batidos.

Su diseño ha sido optimizado para ocupar un espacio reducido, encajando en cualquier encimera sin sacrificar una capacidad total de 3,3 litros en su jarra de acero inoxidable. Esto supone un área de trabajo útil de 2,3 litros, suficiente para preparar platos abundantes para toda la familia sin que el aparato se convierta en un obstáculo.

Si estás pensando en adquirirlo, este modelo tiene un precio de 389 euros en la web oficial de Cecotec. Es una inversión equilibrada considerando la versatilidad que aporta al día a día de cualquier hogar que busque optimizar el tiempo dedicado a preparar la comida.

Lo que realmente llama la atención es su conectividad, pues permite gestionar el proceso a través de su aplicación móvil con un simple toque. Puedes recibir notificaciones sobre el estado de tus elaboraciones, lo cual da una libertad necesaria para avanzar con otras tareas mientras el robot se encarga de cocinar por ti.

Haz tus recetas paso a paso y sin experiencia

La curva de aprendizaje se reduce notablemente gracias a las recetas paso a paso integradas en su pantalla táctil y en la propia aplicación. Incluso quienes no tienen experiencia previa pueden obtener resultados de nivel profesional, ya que las funciones predefinidas guían cada etapa del cocinado de manera intuitiva.

El sistema OneClick facilita el intercambio de accesorios, algo que ahorra muchos gestos innecesarios al no tener que retirar la jarra del cuerpo del robot. Además, cuenta con una función de autolimpieza que deja la jarra a punto para el siguiente uso en cuestión de segundos, siendo además apta para el lavavajillas.

La capacidad de preparar hasta cuatro elaboraciones de forma simultánea es otra ventaja clave, utilizando la jarra junto al cestillo y la vaporera de dos niveles. Esto permite diseñar menús completos ahorrando bastantes minutos, una ventaja notable cuando la rutina semanal presiona y el tiempo es escaso.

En cuanto a la precisión técnica, incluye una báscula integrada que ayuda a trabajar con cantidades exactas para clavar cada receta. También destaca su motor de doble engranaje, que junto a la cuchara MamboMix, consigue texturas en masas de repostería que dejarían sorprendido a cualquier aficionado a los postres caseros.

Por último, la posibilidad de cocinar con velocidad cero y sin tapa permite tratar los alimentos como si estuviéramos ante una cazuela tradicional, recuperando ese toque clásico. Se trata de un dispositivo pensado para quienes valoran la eficiencia sin querer renunciar al sabor de la cocina hecha con mimo.