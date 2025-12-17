Xiaomi la lía: venden un robot aspirador ¡por solo 59 euros!

El Xiaomi Robot Vacuum E5 es uno de esos productos pensados para el día a día, sin florituras innecesarias pero con lo justo para resolver una de las tareas más pesadas del hogar. Aspira y friega en una sola pasada, combina potencia suficiente para el polvo diario y añade una mopa con depósito de agua para mantener los suelos más limpios sin esfuerzo adicional.

Lo más interesante es que, lejos de ser un modelo lite, mantiene muchas de las señas de identidad de Xiaomi. La navegación se apoya en un sistema giroscópico con sensores infrarrojos que traza rutas en zigzag, evita obstáculos y cubre bien las estancias sin dejar zonas olvidadas. No memoriza mapas complejos, pero para limpiezas diarias cumple con nota y resulta sorprendentemente ordenado en su recorrido.

Y aquí llega el golpe sobre la mesa, este robot aspirador puede conseguirse ahora por 59€, un precio que lo sitúa muy por debajo de lo habitual incluso en gamas de entrada. Resulta difícil encontrar alternativas que ofrezcan aspiración y fregado combinados, conectividad y compatibilidad con asistentes de voz en una sola propuesta tan compacta.

Con solo 70 mm de altura, el Xiaomi Robot Vacuum E5 se cuela sin problemas debajo de sofás, camas y muebles bajos, zonas donde normalmente se acumula más suciedad y que suelen quedar fuera del alcance de otros robots más voluminosos. Es justo en esos detalles donde se nota que Xiaomi ha pensado en el uso real y no solo en la ficha técnica.

Si hay mascotas en casa, también suma puntos. Incorpora una boquilla antienredos especialmente pensada para el pelo de animales, algo que se agradece muchísimo en el mantenimiento diario. Reduce atascos, facilita la limpieza del depósito y evita estar desmontando el robot cada dos por tres. No sustituye a una limpieza profunda semanal, pero sí mantiene el suelo a raya durante la semana.

La autonomía tampoco decepciona para su segmento. Tiene una batería de 2.600 mAh y puede funcionar hasta 110 minutos, tiempo suficiente para cubrir varias habitaciones en una sola carga. Cuando se queda sin batería, vuelve automáticamente a la base, listo para la siguiente limpieza programada. Todo se gestiona desde la app Xiaomi Home, donde puedes programar horarios, ajustar niveles de succión o lanzarlo estés donde estés.

Además, es compatible con Alexa y Google Assistant, así que basta un comando de voz para ponerlo a trabajar. Es un detalle que, a este precio, marca la diferencia y refuerza esa sensación de estar ante un producto muy completo para lo que cuesta.

El Xiaomi Robot Vacuum E5 no pretende competir con modelos premium, pero sí cumple exactamente lo que promete, limpiar y fregar de forma automática, sencilla y eficiente. A este precio, es una de esas oportunidades que hacen que muchos se planteen dar el salto al hogar conectado sin pensárselo demasiado.