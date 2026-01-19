El móvil Xiaomi con 5G y cámara de 200 MP que se está agotando en todas las tiendas

Un smartphone que apunta muy alto en cámara, pantalla y diseño, y que es uno de los más buscados del momento.

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G es uno de esos móviles que, sin levantar demasiado ruido mediático, acaba colándose en las listas de los más vendidos. La fórmula no es nueva, pero sigue funcionando: un diseño cuidado, prestaciones muy completas y una clara apuesta por la fotografía móvil, uno de los aspectos que más valoran hoy los usuarios.

Ojo a su cámara principal de 200 mpx con estabilización óptica, un sensor de gran tamaño que permite capturar imágenes con muchísimo detalle y un rendimiento nocturno muy por encima de lo habitual en este segmento. A esto se suma el Xiaomi Imaging Engine, con algoritmos de inteligencia artificial que mejoran el procesado, el rango dinámico y la gestión del color.

Todo este despliegue técnico resulta todavía más atractivo si se tiene en cuenta su precio actual, 279€ en PcComponentes, una cantidad que explica por qué está empezando a agotarse en varias tiendas. En esta franja de precio, encontrar un móvil con cámara de 200 mpx, pantalla AMOLED curva de 1,5K y resistencia IP68 no es nada habitual, y ahí es donde el Redmi Note 14 Pro 5G marca la diferencia.

La pantalla es otro de sus grandes argumentos. Se trata de un panel CrystalRes AMOLED de 6,67 pulgadas, con resolución 1,5K, tasa de refresco de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 3000 nits. Da una visualización excelente tanto en interiores como en exteriores, con colores vivos, buen contraste y una fluidez que se agradece al navegar, jugar o consumir contenido multimedia.

La certificación IP68 garantiza protección frente al agua y al polvo, algo que muchos usuarios valoran cada vez más. A esto se suma el uso de Corning Gorilla Glass Victus 2 y un marco de aluminio reforzado, con protecciones internas pensadas para absorber impactos en caídas accidentales. Es un móvil pensado para el uso diario sin demasiadas preocupaciones, incluso fuera de casa.

El rendimiento corre a cargo del procesador MediaTek Dimensity 7300-Ultra, fabricado en 4 nm, acompañado por 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Un dispositivo equilibrado que responde con solvencia tanto en tareas cotidianas como en juegos o multitarea exigente. La conectividad 5G, junto con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y NFC, asegura que el móvil esté preparado para varios años sin quedarse corto en este apartado.

La autonomía también juega a su favor. Su batería de más de 5.000 mAh permite llegar al final del día con margen incluso con un uso intenso, y la carga rápida de 45 W ayuda a recuperar energía en poco tiempo. Además, Xiaomi ha incorporado sistemas inteligentes de gestión de la batería que aprenden de los hábitos de carga.

El Redmi Note 14 Pro 5G se comporta como un auténtico todo en uno. La compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+, junto con los altavoces duales con Dolby Atmos, ofrece una experiencia muy completa para ver series, películas o vídeos en el móvil.

Con HyperOS basado en Android, funciones de inteligencia artificial como Google Gemini y un diseño que apuesta incluso por acabados en piel vegana, este Xiaomi se perfila como una de las opciones más completas de la gama media actual. La combinación de cámara, pantalla, resistencia y precio hace que no sorprenda verlo desaparecer rápidamente de las tiendas.