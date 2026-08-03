Menos pantallas y más aventura: la forma más divertida de estar en contacto en las vacaciones

Este pack de tres walkie talkies convierte cualquier excursión familiar en una aventura conectada, sin depender de datos móviles ni de una pantalla.

os walkie talkies para niños de Inspireyes llegan en un pack de tres unidades pensado para que hermanos, primos o amigos mantengan el contacto sin necesidad de un móvil de por medio. Con estética de camuflaje en tres tonos distintos, verde bosque, arena y azul digital, cada equipo incorpora pantalla LCD, botón SOS y linterna integrada, todo para que la comunicación funcione incluso lejos de casa.

La autonomía es uno de los aspectos que más se agradece cuando los aparatos van a manos de niños. Estos terminales se cargan por USB tipo C y prescinden de las pilas AAA, con una batería de polímero de litio que ofrece hasta 48 horas de uso continuo y 7 días en espera. Cargar los tres equipos a la vez resulta, además, mucho más cómodo que andar reponiendo pilas cada fin de semana.

Ahora mismo, el pack completo de tres walkie talkies Inspireyes está disponible en Amazon por 30 euros, un precio que compensa de sobra tener a los pequeños localizados durante toda la excursión. Al repartirse entre tres usuarios, el coste por unidad ronda los 10 euros, un precio razonable si se compara con lo que cuesta cualquier otro accesorio tecnológico pensado para niños.

En cuanto a las prestaciones de radio, cuentan con 22 canales que permiten organizar distintos grupos sin interferencias entre familias que estén cerca. El alcance declarado por el fabricante llega hasta los 4,8 kilómetros en espacios abiertos y sin obstáculos, una distancia que en la práctica se reduce en entornos con árboles, edificios o desniveles, pero que resulta más que suficiente en un camping, una playa o un parque.

La pantalla LCD con retroiluminación permite leer el canal y el nivel de batería tanto de día como de noche, y la configuración inicial apenas lleva unos segundos. El fabricante asegura que niños a partir de 5 años pueden manejarlos sin ayuda, algo que encaja con unos botones grandes, claramente diferenciados y fáciles de identificar al tacto.

El sistema VOX activa la transmisión con la voz, sin necesidad de pulsar ningún botón para hablar. Es una función especialmente útil cuando los niños llevan las manos ocupadas con una bicicleta, un patinete o un remo, y evita que se pierdan mensajes por no reaccionar a tiempo con el dedo sobre el micrófono.

Cada walkie talkie incluye un cordón ajustable y un clip trasero, dos accesorios que facilitan llevarlo colgado al cuello o enganchado al cinturón durante toda la jornada. Esta combinación deja las manos libres para trepar, nadar cerca de la orilla o simplemente jugar, sin el riesgo de que el aparato se quede olvidado en cualquier rincón.

La linterna integrada convierte cada unidad en una herramienta útil cuando cae la noche en el camping, y también sirve como aliciente para que los más pequeños quieran llevarla encima. El botón SOS, por su parte, emite una señal de alarma que ayuda a indicar la posición en caso de emergencia, un extra que aporta tranquilidad a los padres durante rutas de senderismo o jornadas de acampada.

Con el verano de por medio y las pantallas siempre a mano, los walkie talkies Inspireyes ofrecen una alternativa que anima a los niños a salir, moverse y comunicarse de otra forma. Un regalo sencillo, práctico y con margen de sobra para acompañar tanto un campamento como una tarde de bicicletas por el barrio.